رئيس مدينة بدر يتابع مشروعات الطرق المؤدية لمحطات القطار الكهربائي

تفقد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أعمال الطرق من محطة القطار الكهربائي إلى سكن الموظفين بالعاصمة الإدارية الجديدة، الذي يتم تنفيذه بالمدينة، ليكون جاهزا قبل بدء تشغيل القطار الكهربائي، مؤكدا تقدم الأعمال بمشروعات الطرق المؤدية لمحطات القطار الكهربائي، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بضرورة متابعة الأعمال بالمشروعات الجاري تنفيذها.

وأشار مندور، إلى أنه بالنسبة لمحطة سكن الموظفين بالعاصمة الإدارية الجديدة فقد تم الانتهاء من تنفيذ أعمال المرافق بالطريق الرابط بين محطة القطار الكهربائي ومشروع سكن الموظفين بالعاصمة الإدارية، وجارٍ تنفيذ أعمال السن بالطريق تمهيدا لتنفيذ الأسفلت.

وأوضح أنه تم الانتهاء من تنفيذ جميع أعمال المرافق بالطرق المؤدية لمحطة بدر (المواجهة للحيين الخامس والسادس)، وتم الانتهاء من تنفيذ أعمال الأسفلت الخاصة بالطريق المجاور لمبنى المحطة مباشرة بطول 4 كم تقريبا، والذي يربط المحطة مع طريق مدخل المدينة الرئيسي من طريق الإسماعيلية، كما تم الانتهاء من شبكة طرق تربط بين الحي الخامس والحي السادس بالمدينة والطريق المجاور للمحطة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال القطع للطريق الرابط بين محطة الروبيكى والحي السابع، وجارٍ تنفيذ أعمال المرافق، تمهيدا لتنفيذ أعمال الأسفلت بالطريق، ومتوقع الانتهاء منه خلال شهر.