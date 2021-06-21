إيداع طفل قتل شقيقته بدار رعاية في الإسماعيلية

قررت نيابة الإسماعيلية إيداع طفل قتل شقيقته بعد محاولته التحرش بها، إحدى دور الرعاية مع متابعة سلوكه، وصرحت بدفن جثة المجني عليها بعد انتهاء الطب الشرغي من مناظرتها لبيان سبب الوفاة.

وعلي مدار ساعات، استمع فريق من النيابة العامة لأقوال الطفل المتهم بقتل شقيقته في سراي النيابة، مواجهة إياه بتحريات البحث الجنائي حول الواقعة، وواجهت النيابة الطفل بأداة الجريمة «إيشارب»، استخدمه في خنق شقيقته بعد محاولتها الصراخ والاستنجاد بوالدتها لتحرشه بها.

وانتقل فريق من النيابة العامة مع الطفل إلى منزله بمنطقة كيلو 11 لمعاينة مكان الجريمة، وجرى تمثيل الجريمة داخل نفس الغرفة.

وبحسب المعاينة الأولية للجثمان فإن الطفلة وصلت للمستشفى مصابة بخنق حول الرقبة مع وجود بعض العلامات التي تشير إلى وجود شبهة جنائية.

وكان المستشار ياسر زيتون المحامي العام الأول لنيابات الاسماعيلية الكلية، صرح بدفن جثمان الطفلة وتسليمه لذويها بعد الانتهاء من فحص الطبيب الشرعي.

وبدأت نيابة مركز الإسماعيلية برئاسة أمير رفعت ومحمد الطحاوي أول أمس في التحقيق في واقعة مقتل «حسناء. م. ع» 11 سنة على يد شقيقها الأكبر بمنطقة كيلو 11 التابعة لمركز الإسماعيلية، و القت وحدة مباحث مركز الإسماعيلية برئاسة المقدم محمد هشام القبض على الطفل الذي يدعى «عبدالرحمن. م. ع» 14 سنة، مقيم بمنطقة كيلو 11، ومواجهته بتحريات المباحث التي وصل إليها الضباط انهار واعترف بجريمته.