النيابة تبدأ التحقيق في مقتل طفلة شنقا على يد شقيقها بالإسماعيلية

بدأت النيابة العامة في الإسماعيلية، التحقيق في واقعة مقتل «طفلة» شنقًا على يد شقيقها، في منطقة كيلو 11 التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية.

واستمع فريق من النيابة العامة، برئاسة أمير رفعت ومحمد الطحاوي، لأقوال الطفل المتهم بقتل شقيقته في سراي النيابة، مواجهة إياه بتحريات البحث الجنائي حول الواقعة.

كما واجهت النيابة الطفل بأداة الجريمة «إيشارب»، قام المجني عليه بخنق شقيقته به بعد محاولتها الصراخ والاستنجاد بوالدتها لتحرشه بها.

وانتقل فريق من النيابة العامة مع الطفل إلى منزله بمنطقة كيلو 11 لمعاينة مكان الجريمة، وتمثيل المتهم لجريمته داخل نفس الغرفة.

وكانت وحدة مباحث مركز الإسماعيلية قد ألقت القبض على الطفل الذي يدعى «عبدالرحمن. م. ع» 14 سنة، مقيم بمنطقة كيلو 11، ومواجهته بتحريات المباحث التي وصل إليها الضباط انهار واعترف بجريمته.

وكان اللواء ياسر نشات مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطاراً من العقيد محمود العزازي مأمور مركز الإسماعيلية، يفيد مصرع فتاة تدعى «حسناء. م. ع» 11 سنة، وكلف اللواء رشاد الغمراوي مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث لكشف لغز القضية.

وانتقل على الفور المقدم محمد هشام، رئيس وحدة مباحث مركز الإسماعيلية، ومعاونيه سيد نصر الله وكامل قمحاوي وعمر الطحاوي وملهم البلتاجي ومنان صلاح وعبدالله صبحي، إلى مكان الواقعة لفحص الجثمان ومعاينته لحين وصول الطبيب الشرعي.

وبحسب المعاينة الأولية للجثمان فإن الطفلة وصلت للمستشفى مصابة بخنق حول الرقبة مع وجود بعض العلامات التي تشير إلى وجود شبهة جنائية.