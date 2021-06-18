عاطل يقتل سائق توك توك بالإسماعيلية لمروره بضائقة مالية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الحسينية بمديرية أمن الشرقية، من حل غموض العثور على جثة سائق توك توك، مقيم بمحافظة الإسماعيلية، بها طعنات متفرقة بالجسم.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة «عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية».

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بإحدى الشقق المستأجرة بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة وتبين إصابته بجرح باليد اليمنى، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لمروره بضائقة مالية وتعاطية المواد المخدرة، كما أقر بقيام أحد أصدقائه «له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية» بطلب شراء مركبة «توك توك» مسروقة لأحد أقاربه مقابل مبلغ مالي «تم ضبطه».

وتوجه المتهم المذكور إلى دائرة قسم شرطة القنطرة غرب، وقام باستيقاف المجنى عليه وطلب منه توصيله إلى إحدى الأماكن، وأثناء سيرهما بالطريق قام بإشهار سلاح أبيض وإجبار المجنى عليه بالنزول من التوك توك، ولدى قيام المجنى عليه بمقاومته تعدى عليه بعدة طعنات ووضعه بالمقعد الخلفى لمركبة التوك توك، والسير به إلى محل الواقعة وإلقائه على جانب الطريق.

وأضاف حدوث إصابته المنوه عنها أثناء ارتكاب الواقعة وتخلصه من الأداة المستخدمة بإلقائها بالطريق العام، وتوجه عقب ذلك إلى دائرة المركز وقام ببيع مركبة التوك توك المستولى عليها لشخصين، مقيمين بدائرة مركز شرطة الحسينية بالشرقية، أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بشرائهما للمركبة مقابل مبلغ مالى مع علمهما بأنها من متحصلات واقعة سرقة، كما أضافا بأنهما علما بأنها مُتحصل عليها من جريمة قتل، فقررا التخلص منها بإلقائها بإحدى الطرق الزراعية بدائرة المركز، وقاموا بالاستعانة بأحد الأشخاص لمساعدتهما فى التخلص من مركبة التوك توك وأمكن ضبطه، وتم بارشادهم ضبط مركبة التوك توك المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.