ضبط 15 كيلو حشيش وبانجو وتنفيذ 44 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

وجّهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق نتائج إيجابية في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، حيث جرى ضبط 35 قطعة سلاح ناري بحوزة 30 متهما، وتنفيذ 44415 حكما قضائيا متنوعا، وضبط تشكيل عصابي، ضم 5 متهمين، ارتكبوا 11 حادث سرقة متنوعة.

وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، جرى ضبط 112 قضية مخدرات، بإجمالي 114 متهما، ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 2٫840 كيلو جرام، كمية من مخدر البانجو وزنت 11٫790 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 1٫196 كيلو جرام، كمية من مخدر الاستروكس وزنت 415 جراما، كمية من مخدر الشابو وزنت 210 جرامات، كمية من مخدر البودر وزنت 365 جراما، كمية من مخدر الفودو وزنت 31 جراما، كمية من مخدر الآيس وزنت 100 جرام، كمية من مخدر الكيتامين وزنت 150 جراما، و1281 قرصا مخدرا.

أما في مجال ضبط المتهمين الهاربين، فجرى ضبط 17 متهما، وضبط 13 متهما قائما بأعمال البلطجة، وضبط 229 دراجة نارية مخالفة، وضبط 12430 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 35 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 5 منهمن واتخذت الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.