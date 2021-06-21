مصادر بـ«الطيران المدني» تنفي تقدم الكويت بطلبات لتشغيل رحلات جوية

كشفت مصادر مطلعة بسلطة الطيران المدني المصري، عن أنّ السلطة لم تتلق طلبات تشغيل حتى تاريخه من دولة الكويت الشقيقة، مشيرة إلى أنّه حال تقدمت دولة الكويت بطلبات لتشغيل رحلات تجارية، سيتم السماح لها على الفور، أسوة بالدول التي حصلت على موافقات بتشغيل رحلات.

مصادر: توقعات باستئناف الرحلات الجوية بين القاهرة والكويت للتيسير على المواطنين

وأوضحت مصادر مطلعة، أنّه من المتوقع أن تتقدم الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، بطلبات لتشغيل رحلات قبل نهاية الشهر المقبل للتيسير على مواطنيها، خاصة الطلاب والدارسين.

مصادر: الفرصة مواتية لشركات الطيران العاملة بالكويت للتقدم بطلبات تشغيل رحلات

وأوضحت المصادر، أنّ الفرصة أصبحت مواتية لجميع شركات الطيران العاملة بمطارات الكويت، للتقدم بطلبات تشغيل رحلات تجارية للإدارة العامة للطيران المدني، لبدء التشغيل للرحلات القادمة والمغادرة إلى جميع البلدان، مشيرة إلى أنّ دولة الكويت كانت لديها خطة لفتح الأجواء وإلغاء قائمة الدول عالية الخطورة بعد الوصول لنسب تطعيم للمواطنين والمقيمين تزيد على 70%، ونجحت السلطات الصحية بالكويت، في بلوغ هذا المستوى بالفعل، مؤكدة أنّ الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت تقيّم بشكل يومي الموقف لاتخاذ القرارات المناسبة لاستئناف الرحلات.

إجراءات وقائية مشددة بالمطارات المصرية للحد من انتشار كورونا

وتطبق المطارات المصرية الإجراءات الوقائية والاحترازية اللآزمة للحد من انتشار كورونا المستجد كوفيد 19 بموجاته المتعددة وتبعاته المختلفة، بجميع صالات السفر والوصول بالمطارات ومناطق سيور الحقائب وعربات نقل الأمتعة وكاونترات الجوازات، وغيره من مناطق ارتياد المسافرين والعائدين، حرصا على سلامة وصحة الجميع، وذلك تحت إشراف كامل لإدارات الحجر الصحي التابع لوزارة الصحة.