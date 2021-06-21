كل ما تريد معرفته عن ترخيص« التوك توك» .. الأوراق المطلوبة والخطوات

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء امس، عن مبادرة لبدء تقنين اوضاع مركبة الـ« توك توك» او ما يثعرف باسم ترخيص« التوك توك»، حيث تهدف إلى تقنين أوضاع تلك المركبات، وحظر سيرها في عواصم المحافظات، مكلفا وزير التنمية المحلية بالبدء في تنفيذ المبادرة ووضع بنود وقواعد لها، مكلفا بإنشاء مواقف خاصة بتلك المركبات على أطراف القرى، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، فضلا عن تحديد خطوط سير لها.

وتقدم« الوطن»، كل ما تريد معرفته عن ترخيص« التوك توك» والأوراق المطلوبة، بعد إعلان الحكومة، في إطار الخدمات التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

ترخيص« التوك توك».. التسجيل إجباري

ومن بين تكليفات رئيس الحكومة، هو تكليف وزارة وزارة الداخلية، بدراسة المدة المقترحة للانتهاء من ترخيص« التوك توك»، مع تخصيص ساحات لتسير إجراءات الفحص والترخيص بإدارات المرور وأقسامها بالمحافظات، فضلا عن التسجيل الإجباري للتوك توك حال مصادرته على الطريق، فضلا عن أنه بعد ترخيص التوك توضيح أنه محظور سيره في المدن، حيث يتم اتخاذ إجرااءت قانونية ضد صاحبه حتى لو كان مرخصا للمركبة إذا جرى ضبطه في الأماكن المحظور سيره به كعواصم المحافظات، كما يجرى التأمين وعمل معاشات وتأمين على صاحب التوك توك.

ترخيص« التوك توك».. الأوراق المطلوبة

واستعرض مصدر بإدارة المرور، الأوراق المطلوبة لترخيص« التوك توك»، للبدء في إجراءات الترخيص، مؤكداً أنه سيكون هناك كتابا دوريا لكافة الإدارات والأقسام بتسيير ترخيص التوك توك، والعمل على البدء في تراخيص سيارات الأجرة الصغيرة الـ« مينى فان»، وهي أحد وسائل الحكومة الآمنة التي تسعى للتوسع فيها.

- صورة فواتير شراء للتوكتوك

- الفتورة تشمل سنة صنع التوك توك وتحديدها.

- الإفراج الجمركي موضح به بلد المنشأ - صورة بطاقة صاحب التوك توك القائم بالترخيص.

-شهادة البيانات والصلاحية.

ترخيص« التوك توك».. الخطوات

ويمكن لقائد المركبة السير في خطوات ترخيص« التوك توك» وهي:

- التوجه لقسم او إدارة المرور التابع لها.

- شراء ملف ترخيص من قسم أو إدارة المرور

- دفع الرسوم المقرر والتي تحددها إدارات المرور

-فتح ملف ترخيص والانتهاء من تركيب لوحات داخل الأقسام.

- اجتياز اختبار السواقة لسائق مركبة التوك توك، داخل الإدارات.

- تسليم رخصة لقائد التوك توك