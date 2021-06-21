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محمود مسلم

ضبط شخص بحوزته كمية من مخدر البانجو بقصد الاتجار في الساحل

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الوطن
11:56 ص | الإثنين 21 يونيو 2021
جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة، وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، ومقيم بمحافظة الغربية، حال استقلاله إحدى السيارات الأجرة، وبحوزته (كمية من مخدر البانجو - مبلغ مالي).

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

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