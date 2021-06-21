ضبط شخصين سرقا كابلات كهربائية بالقاهرة

تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة إدارة تأمين طرق ومحاور ميناء القاهرة الجوي، من ضبط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، وبحوزتهما مبلغ مالي وكمية من الكابلات الكهربائية مجهولة المصدر، وذلك حال استقلالهما سيارة قيادة أحدهما.

جاء ذلك أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة لإدارة تأمين طرق ومحاور ميناء القاهرة الجوي، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة.

وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات، اعترفا بسرقتها من قطعة أرض فضاء بدائرة القسم، والمخصصة لتغذية أعمدة الإنارة بالطريق العام بإسلوب «القطع»، كما أضافا بقيامهما بفصل الأغطية البلاستيكية عن الكابلات الكهربائية والتصرف فيها بالبيع كخردة لعميليهما وجاري تحديدهما وضبطهما، وأضافا بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما من متحصلات بيع تلك المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.