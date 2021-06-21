تفاصيل اجتماع وزير التعليم مع أولياء أمور مدارس النيل الدولية

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل اجتماع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع عدد من أولياء أمور مدارس النيل الدولية، مضيفًا أن الدكتور طارق شوقي، أعلن الزيادة السنوية في مدارس النيل الدولية وهي 7%، ومنح أولياء الأمور حرية شراء الزي المدرسي ويبلغ سعره 1500 جنيه، بجانب مصاريف البدائل التكنولوجية والأنشطة.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن وزير التعليم أوضح أن مشروع مدارس النيل الدولية ليس هادفًا للربح: «على الأقل يصرف على نفسه»، وتم إقرار تحديثات عديدة فضلًا عن البرامج التعليمية، لافتًا إلى أن النسبة المرنة في القبول بالجامعات كما هي، لأنها نسبة وتناسب مع أعداد الخريجين وباقي الأنظمة التعليمية الأخرى، وسيتم تفعيل نظام إلكتروني كامل وتفعيل إيميل للشكاوى؛ لمتابعة المصاريف والتقرير الطبي، وسيتم تركيب كاميرات مراقبة.

تقسيم المصروفات الدراسية على 3 أقساط

وتابع أنه سيتم دراسة تقليل المصروفات الدراسية، وتفعيل التجديد بعد التفاوض مع جامعة كامبريدج، وتخفيض نسبة الأخوة بواقع 10% على الطالب الحاصل على المركز الأول و5% للطالب الحاصل على المركز الثاني، وسيتم تقسيط المصروفات الدراسية على 3 أقساط؛ 60% للقسط الأول، 20% للقسط الثاني، و20% للقسط الثالث.

وأكد أنه سيتم تدشين وسيلة اتصال مباشرة مع وزارة التربية والتعليم والشركة عبر الإنترنت لإرسال الشكاوى والرد عليها خلال 48 ساعة، وعقد اجتماع مع مجالس الأمناء كل 3 أشهر؛ لبحث جميع المشاكل.

يشار إلى أن مطالب أولياء الأمور تمثلت في ضرورة البحث في المصروفات الدراسية التي زادت بشكل كبير للعام الدراسي المقبل، وتأهيل المعلمين في جميع مدارس النيل جيدًا، فضلًا عن ضرورة توفير نوعًا من الاستقرار الإداري في هذه المدارس حتى تتمكن من تقديم خدمة تعليمية مميزة.