انطلاق امتحانات كامبريدج في مدارس النيل الدولية 2021

كشفت وحدة مدارس النيل الدولية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنّ امتحانات كامبريدج للمراحل G9, G10, G11 بدأت اليوم، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل كامل في فروع مدارس النيل المصرية، مؤكدة أنّه جرى تعقيم جميع المدارس حسب تعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

كما طالبت المدرسة، الطلاب عبر صفحتها على فيس بوك، بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي تتخذها وزارة التربية والتعليم وإدارة شركة مصر للإدارة التعليمية، بالمرور من خلال بوابة التعقيم وقياس درجة حرارة الجسم مع استلام واستخدام المستلزمات الوقائية، وهي كمامة طبية، چيل معقم للأيدي، وغطاء للقدم.

وفي سياق منفصل، شرحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من خلال قناة مدرستنا التعليمية، كيفية الإجابة على سؤال Dialogue، من خلال فيديو على القناة، في ضوء المراجعة العامة على منهج اللغة الإنجليزية، من حلقة المراجعة General Revision.

وتابع أنّه جرى تقديم شرح من «نص استعن بالله هو حديث شريف»، لطلاب الصف الثالث الإعدادي، مع شرحه بشكل مبسّط من خلال فيديو على قناة مدرستنا، ولمراجعة اللغويات مع أهم مظاهر الجمال فيه مع باقي نصوص ودروس القراءة في الوحدة الثالثة.

وأكدت أنّه يمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي التعرف على أهم الشخصيات التي أثرت في التاريخ، من خلال السؤال الوارد في فيديو على قناة مدرستنا التعليمية، في صيغة «لمن تُنسب الأعمال الآتية»، وذلك في ضوء المراجعة العامة من مادة الدراسات الاجتماعية.

وأوضحت أنّه يمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي، التدريب بشكل سريع على سؤال «البرهان»، وذلك في ضوء المراجعة العامة على منهج الفصل الدراسي الثاني، في «مادة الرياضيات» فرع الهندسة، من خلال فيديو على قناة مدرستنا، بالشرح المُفصل لسهولة الفهم.