 «التعليم» تبحث مشكلات أولياء الأمور بشأن مصروفات مدارس النيل الدولية

كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنّ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سيجتمع اليوم مع عدد من أولياء أمور طلاب مدارس النيل الدولية، لبحث مشكلاتهم من زيادة المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد، ومطالب أولياء الأمور بالنسبة لآلية العمل في مدارس النيل الدولية، موضحا أنّ أبرز المطالب تمثلت في تعيين مدراء للمدارس على قدر عالٍ من الكفاءة، ولديهم الخبرات الأساسية بمبادئ العمل في مدارس النيل الدولية، وسرعة الانتهاء من المباني كاملة والمعامل والملاعب.

أولياء الأمور يطالبون «التعليم» بإعادة تجديد اتفاقية جامعة كامبريدج

وأوضح المصدر لـ«الوطن»، أنّ أولياء الأمور طالبوا بعدم إلزام ولي الأمر بشراء الزى المدرسي وعدم إدراج ثمنه ضمن قائمة المصروفات الدراسية، وعدم إلزام ولي الأمر بشراء الكتب، لأن نظام مدارس النيل الدولية لا يعتمد على الكتب، قدر ما يعتمد على تنمية المهارات.

وأضاف أنّ الاجتماع سيبحث مطالب أولياء، بشأن توفير أتوبيسات للمدارس بأسعار مخفضة، وكورسات لغة فرنسية للطلاب «جريد 4 و5»، وإعادة تجديد اتفاقية جامعة كامبريدج، وتأهيل وتدريب واختيار المدرسين من قبل جامعة كامبريدج الدولية، فضلا عن دفع المصروفات الدراسية على 4 أقساط، ومناقشة الزيادة المبالغ فيها في المصروفات الدراسية هذا العام، ووضع كود لكل طالب وربطه برقم حساب الشركة لسهولة معرفة ما تم دفعه من الأقساط وإثباته.

الاهتمام بتنمية المواهب

وتابع المصدر، أنّ أولياء الأمور طالبوا بزيادة نسبة دخول طلاب مدارس النيل الدولية للجامعات، والعمل على إيجاد نوع من الاستقرار الإداري في المدارس، والاهتمام بمستوى الطالب وإبلاغ ولي الأمر بأي ضعف في مستوى الطالب، وعدم وضع كل العبء على ولي الأمر، والاهتمام بتنمية المواهب.