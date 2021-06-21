ماليزيا والفلبين تسجلان إصابات جديدة بسلالات متحورة من فيروس كورونا

كشف مركز التأهب للأزمات والاستجابة لها التابع لوزارة الصحة الماليزية، عن ظهور 22 إصابة بالسلالات المتحورة والمثيرة للقلق «VOC» من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» خلال الفترة من 11 يونيو حتى أمس.

وقال المدير العام للصحة الماليزية الدكتور نور هشام عبد الله- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الماليزية «برناما»- إن الحالات الـ22 الجديدة شملت 14 حالة من سلالة «بيتا» من تصنيف (1.351.B)، و8 أخرى من «دلتا» (1.617.2.B)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات بالسلالات المتحورة في البلاد إلى 167 حالة.

وفي الفلبين، سجلت وزارة الصحة 4 حالات إصابة جديدة بسلالة «دلتا» من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»؛ ليرتفع بذلك عدد إصابات هذه السلالة، التي تم اكتشافها لأول مرة في الهند إلى 17 حالة.

وأكدت الوزارة - بحسب ما ذكرت شبكة «إيه بي سي - سي بي إن نيوز» الفلبينية، رصد 14 حالة إصابة بسلالة «ألفا» التي تم اكتشافها في بريطانيا، و21 حالة بسلالة بيتا التي تم اكتشافها في جنوب إفريقيا، وحالة واحدة من سلالة «ثيتا» التي تم اكتشافها في الفلبين.

وأبرمت الفلبين صفقة مع شركة «فايزر» للأدوية للحصول على 40 مليون جرعة من لقاح الشركة المضاد لفيروس كورونا، ومن المتوقع أن تصل الشحنة إلى البلاد بحلول شهر أغسطس.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية سبق وأن حذرت من أن سلالة «دلتا» التي اكتشفت بالهند، في طريقها لتصبح السلالة المهيمنة على العالم.