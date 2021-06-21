طلاب الثانوية العامة عن امتحان الأحياء: في مستوى الطالب المتوسط

كشف عدد من طلاب الثانوية العامة بمدرسة السعيدية الثانوية العسكرية بنين بمحافظة الجيزة، عن أنّ امتحان مادة الأحياء لطلاب الشعبة العلمية علمي علوم يحتاج إلى فهم وتركيز، مؤكدين أنّ مستوى الامتحان متوسط، والأسئلة لم تكن تعجيزية، إلا أنّها تحتاج لفهم جيد، موضحين أنّ الامتحان اشتمل على 50 سؤالا اختياريا.

وفي سياق متصل، أكد حسين عبدالحكيم، مدير مدرسة السعيدية الثانوية العسكرية بنين بمحافظة الجيزة، أنّه جرى التنسيق مع الإدارة التعليمية بالمحافظة، لمتابعة سير العملية الامتحانية.

وأضاف «عبدالحكيم» في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ أعمال الامتحانات تسير بصورة منتظمة في بدايتها، وجرى توزيع أوراق البابل شيت على الطلاب في الوقت المحدد، مؤكدا أنّه لم يتم رصد أي تجاوزات حتى الآن أو أي إصابات بفيروس كورونا المستجد بين الطلاب.

وتابع مدير المدرسة أنّه جرى تخصيص فرق تطوير تكنولوجي بكل لجنة امتحانية لمساعدة الطلاب، مشيرا إلى أنّه جرى تكثيف الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

1- يعقد الامتحان التجريبي الثالث لطلاب الشعبة الأدبية غدا الثلاثاء 22 يونيو في مادة التاريخ.

3- يعقد الامتحان التجريبي الثالث بعد غد للطلاب الذين لم يتسلموا جهاز التابلت.

4- يؤدي الطلاب الامتحان في المدارس الحكومية أول يوم ورقيا وإلكترونيا.

5- يستكمل الطلاب الامتحان التجريبي الثالث من المنازل إلكترونيًا.

6- يعقد الامتحان التجريبي بنمط الأسئلة الاختيارية الموضوعية.

7- يعتبر الامتحان التجريبي الثالث نموذج محاكاة كاملة للامتحانات النهائية.

8- لجان الامتحان التجريبي الثالث هي نفسها لجان امتحانات الثانوية العامة النهائية.

9- الهدف من الامتحان التجريبي هو تدريب الطلاب على شكل الورقة الامتحانية، والتعرف على اللجان الامتحانية، و الحصول على الاسم وكلمة السر، واختبار كفاءة الخوادم والشبكات.

10- الامتحان التجريبي الثالث لا يضاف للمجموع.