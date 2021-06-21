هل يصحح الامتحان التجريبي الثالث؟.. «التعليم» توضح

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سينبه على جميع مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني في مختلف المحافظات، بضرورة تجميع كراسات وورقات الإجابة الخاصة بطلاب الثانوية العامة والاحتفاظ بها في كنترول المدرسة، لحين صدور أي تعليمات جديدة بشأنها.

وأضافت الوزارة، أن الامتحان التجريبي الثالث لا يضاف لمجموع الطالب، موضحة أنه يعقد بلغة الدراسة، مشددة على الطلاب بضرورة حضور الامتحان والاستفادة منه، لافته إلى أنه ستكثف الإجراءات الاحترازية في جميع اللجان الامتحانية لتجنب إصابة الطلاب بفيروس كورونا المستجد.

«التعليم»: سيعقد الامتحان يوما واحدا في المدارس واستكمال بقية المواد من المنزل

وتابعت وزارة التربية والتعليم، أن الامتحان التجريبي سييجرى في المدارس الحكومية، موضحة أن الطلاب من خلاله يعرفوا لجنتهم الامتحانية التي يؤدوا فيها الامتحانات النهائية، لافته إلى أنه سيعقد الامتحان يوما واحدا في المدارس، واستكمال بقية المواد من المنزل.

وفي سياق متصل، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن امتحانات الثانوية العامة 2021 لهذا العام ستعقد في المدارس الحكومية، وستكون الأفضل في تاريخ الثانوية العامة، مؤكدا أنه سيتم التنسيق مع عدد من الجهات لتأمين الامتحانات النهائية ومنع الغش.

وزير التعليم يشدد على الطلاب بضرورة الاستفادة من جميع المنصات ومصادر التعلم

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أنه غير مسموح لطلاب الثانوية العامة دخول الامتحانات النهائية بمذكرات خارجية، مشددا على الطلاب بضرورة إتباع كافة التعليمات في كيفية الإجابة على البابل شيت مثل استخدام القلم الجاف الأزرق فقط، وكتابة كود الامتحان والاسم في المواضع المخصصة لهم.

وتابع وزير التربية والتعليم، أنه يجب على الطلاب الاهتمام بالاستعداد الجيد للامتحانات، والاستفادة من جميع المنصات ومصادر التعلم التي وفرتها الوزارة، لافتا إلى أنه ستوفر المواد التي لا تضاف للمجموع على موقع الوزارة، ويحلها الطالب في المنزل.