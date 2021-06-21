صعوبة امتحان الديناميكا في الثانوية الأزهرية تبكي طلاب الإسكندرية

تسبب صعوبة أسئلة مادة الديناميكا، في امتحانات الثانوية الأزهرية، في بكاء طلاب الإسكندرية، اليوم، فور خروجهم من لجان الامتحانات، بعد اداء الامتحان الذى استمر على مدار ساعتين، الأمر الذى تسبب في غضب أولياء الأمور الذين اصطفوا أمام اللجان انتظار لأبناءهم.

وقالت فاطمة الزهراء محمد، إن كل سؤال في امتحان الديناميكا يحتاج إلى نصف ساعة للإجابة عليه، مؤكده أن زاضع الامتحان لم يراع الظروف التي مر بها الطلاب هذا العام بسبب جائحة كورونا.

وتفقد الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، والشيخ خميس محمد الوكيل الشرعي، امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم العلمي، لجان الامتحانات بمعهدي «فتيات القويري، وطاهر القويري»، كما تفقد الشيخ خميس محمد لجنة معهد بنين أبوقير، وتضم طلاب معهدي أبوقير، والشيخ محمود أبوالعيون، لجنة معهد فتيات سيدي بشر، وتضم طالبات معهدي «فتيات سيدي بشر، وفتيات السيوف».

تزامن ذلك مع متابعة الدكتور عصام القاضي مدير عام إدارة الجودة بقطاع المعاهد الأزهرية لسير الامتحانات بلجنة فتيات سيدي بشر، للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات، والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، واتخاذ كافة التدابير الصحية، للمحافظة على أمن وسلامة الجميع.