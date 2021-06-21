تعرف على موقف الطالب المصاب بكورونا في امتحانات الثانوية الأزهرية

قال الدكتور سلامة داود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إنه لا قلق على الطالب المريض أو المصاب بكورونا من تأجيل دخوله الامتحانات، والالتحاق بالدور الثاني، مؤكدا أنه ستحتسب الدرجة كاملة لمن أصيب بفيروس كورونا أو يخشى على نفسه من الإصابة بعدوى «كوفيد 19»، ولم يتمكن من دخول الامتحان في الدور الأول، ويؤجل دخوله للدور الثاني أو للعام المقبل.

ومن المقرر وفقا لجدول امتحانات الثانوية الأزهرية، أن يؤدي الطلاب الامتحان في مادة البلاغة الخميس المقبل؛ إذ تفتح لجنة الامتحان أبوابها في الساعة التاسعة صباحا على أن تغلق في الساعة الحادية عشرة صباحا، بينما يؤدي الطلاب امتحان القرآن الكريم يوم الأحد 27 يونيو، والحديث يوم الثلاثاء 29 يونيو.

وأكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «لا تهاون في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا في لجان امتحانات الثانوية الأزهرية 2021»، مشددا على تعقيم اللجان كافة فور الانتهاء من الامتحان يوميا.

ضوابط امتحانات الثانوية الأزهرية

ووضع قطاع المعاهد مجموعة من الضوابط الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا، خلال امتحانات الثانوية الأزهرية 2021، ووفقا لجدول امتحانات الثانوية الأزهرية، يؤدي الطلاب الامتحان في مادة النحو، غد الثلاثاء، وتبدأ اللجنة في الساعة التاسعة صباحا وتنتهي في الساعة الحادية عشر صباحا.

ويصل عدد الطلاب الذي يؤدون امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام إلى 113473، ينقسمون إلى 74754 في القسم الأدبي، و38719 بالقسم العلمي، وذلك في 609 لجان على مستوى محافظات الجمهورية.

يشار إلى أن أكثر المحافظات كثافة من حيث عدد اللجان هي الشرقية، بواقع 61 لجنة وأكثرها كثافة أيضًا من حيث عدد الطلاب، بواقع 16495، تليها سوهاج بواقع 56 لجنة امتحانات، و11398 طالبًا وطالبة، وأقلها كثافة من حيث عدد اللجان محافظتي بورسعيد والسويس بواقع 4 لجان في كل محافظة، ومن حيث عدد الطلاب محافظة جنوب سيناء 237 طالبًا وطالبة، والبحر الأحمر 322 طالبًا وطالبة.