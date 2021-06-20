رئيس قطاع المعاهد يتابع لجان امتحانات الثانوية الأزهرية

تفقد الدكتور سلامة داوود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، يُرافقُه الشيخِ أحمد عبدالعظيم محمد، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، الشيخ عوض الله عبدالعال، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المناطق والخدمات، للجان امتحانات الثانوية الأزهرية بمنطقة القاهرة الأزهرية للاطمئنان على انطلاق عملية الامتحانات في سلامة ويسر، في يومها الثاني من امتحانات الثانوية الأزهرية، والتأكد من الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية امتحاناتهم في جو مناسب يوفر لهم الطمأنينة والراحة النفسية.

وشملت الجولة عدة لجان من لجان امتحانات الثانوية الأزهرية، لجنة معهد كليلة النموذجي، ثم لجنة فتيات الكويتي، واختتم جولته بزيارة لجنة معهد د طلعت.

امتحانات الثانوية الأزهرية

وكانت قد انطلقت صباح اليوم الأحد 20 يونيو 2021م امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي للعام الدراسي «1441-1442هـ» - «2020/2021م»، حيث أدى طلاب القسم الأدبي اليوم امتحانات مادتي الفقه والإنشاء، ويؤدي طلاب القسم الأدبي امتحاناتهم في أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، ويؤدي طلاب القسم العلمي الامتحانات في أيام السبت والاثنين والأربعاء، وتستمر أعمال الامتحانات حتى يوم الأحد 1 أغسطس من هذا العام.

ضوابط امتحانات الثانوية الأزهرية

وأثنى رئيس القطاع على حسن الانضباط والالتزام في اللجان، وشدد على ضرورة الاهتمام بتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية، وعدم التهاون فيها، ووجه فضيلتُه رسالةً طمأن فيها الطلابَ وأولياءَ الأمور، مفادها أن كل العاملين مهمتهم الأولى توفير الجو الملائم لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات في أحسن صورة، كما تابع فضيلتُه آليات نشر الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالشكاوى والاقتراحات.

وأكد أنه سيتابع بنفسه المقترحاتِ والشكاوى المرفوعة من خلال الاستمارات، واختتم فضيلته الجولة التفقدية بعد أن اطمأن على حسن سير الامتحانات، وعدم وجود أي معوقات متمنيًا النجاح والتوفيق لأبنائنا طلاب الشهادة الثانوية.

ومن الجدير بالذكر بأن عدد الطلاب الذي يؤدون امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بلغ 113473 طالبًا وطالبة، ينقسمون إلى 74754 طالبًا وطالبة في القسم الأدبي، و38719 طالبًا وطالبة في القسم العلمي، وذلك في 609 لجان على مستوى محافظات الجمهورية، وتعد أكثر المحافظات كثافة من حيث عدد اللجان هي محافظة الشرقية بواقع 61 لجنة وأكثرها كثافة أيضًا من حيث عدد الطلاب بواقع 16495 طالبًا وطالبة، تليها محافظة سوهاج بواقع 56 لجنة امتحانات و11398 طالبًا وطالبة، وأقلها كثافة من حيث عدد اللجان محافظتي بورسعيد والسويس بواقع 4 لجان في كل محافظة، ومن حيث عدد الطلاب محافظة جنوب سيناء 237 طالبًا وطالبة، ومحافظة البحر الأحمر 322 طالبًا وطالبة.