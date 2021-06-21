في 8 خطوات.. طرق تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي «بتروتريد»

تتوافر الكثير من طرق تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي ببتروتريد، حيث تعتبر شركة بتروتريد هي إحدى شركات قطاع البترول العاملة في مجال تسويق وتحصيل الفواتير الخاصة باستهلاك الغاز الطبيعي للمنازل.

وأعلنت الشركة في وقت سابق، أنها أضافت طرقًا جديدة لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي ببتروتريد، منها تطبيق «بيتروميتر».

تطبيق جديد لتسجيل قراءة عداد الغاز

ويعد تطبيق بيتروميتر هو أحدث طرق تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي ببتروتريد، بجانب العديد من الطرق الأخرى التي تقدمها الشركة وقطاع الغاز الطبيعي والشركات التابعة له.

طرق تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي «بتروتريد»

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أبرز طرق تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي ببتروتريد.

1- الموقع الإلكتروني للشركة www.petrotrade.com.eg ويمكن من خلاله تسجيل القراءة.

2- تطبيق الموبايل الخاص بشركة بتروتريد.

3- إبلاغ القراءة لمحصل الشركة لتسجيلها فوريا على ماكينة لـ«POS» في أثناء تحصيل الفاتورة.

4- عن طريق رقم التليفون الأرضي لكل فرع وكلها متاحة على الموقع الإلكتروني للشركة.

5- الرقم المختصر 1122 من أي موبايل.

6- خدمة الرد الصوتي التفاعلي من أي موبايل على الرقم 5727 ومن أي خط أرضي على الرقم 09000727.

7- يمكن تسجيل القراءة من خلال أي فرع من فروع الشركة.

8- من خلال تطبيق بيتروميتر.

طرق دفع فاتورة الغاز الطبيعي ببتروتريد

كما أوضحت الشركة طرق دفع فاتورة الغاز الطبيعي، التي تكون من خلال إحدى الطرق التالية:

1- يمكن من خلال أي فرع من فروع الشركة تسجيل القراءات، ودفع قيمة أي فواتير لأي وحدة على مستوى الجمهورية.

2- من خلال جميع منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة عبر الجمهورية «فوري ـ مصاري ـ أمان ـ بي ـ خدماتي ـ ضامن».

3- من خلال مكاتب البريد المصري.

4- تطبيق موبايل جوميا.

5- تطبيق موبايل ماي فوري.

6- الدفع من خلال بوابة بنك مصر بأي كارت خصم أو ائتمان «فيزا ـ ماستر كارد ـ ميزة».

7- عن طريق محفظة فون كاش البنك الأهلي ومحفظة بنك مصر.

8- من خلال تطبيق بيتروميتر.