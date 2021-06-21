قتلته واتهمت خروفًا.. كشف غموض مصرع «سعودي» على يد زوجته بالقليوبية

عندما تقدم لخطبتها فرحت كثيرًا فهو «الثري العربي»، الذي تحلم به الكثير من الفتيات كي يعشن حياة مرفهة كما يدعين، وهو الأمر الذي حدث مع «ر.أ»، التي تزوجت من رجل سعودي الجنسية؛ لينتج عن هذه الزيجة 4 اطفال.

وبعد مرور 10 سنوات تكتشف الزوجة ما لم تتمناه أي امراة، حيث تزوج زوجها من امرأة أخرى تصغرها في العمر، فاشتعلت الغيرة في قلب المراة الثلاثينية، وواجهت الزوج ونتج عن ذلك مشاجرة حادة وقع على إثرها الزوجة جثة هامدة مطعونًا بعدة طعنات.

وتمكنت أجهزة البحث الجنائي، من كشف غموض مصرع شخص يحمل جنسية عربية «سعودي الجنسية» متزوج من مصرية، ومقيمين بقرية كفر الصهبي مركز شبين القناطر، حيث تبين أن زوجته المصرية طعنته بسكين في مشاجرة بينهما بسبب زواجه عليها وحاولت تضليل المباحث بالادعاء بأنه سقط على السكين أثناء الإعداد لذبح خروف بالمنزل.

وألقي القبض على المتهمة وتحرر محضر بالواقعة وأحيلت للنيابة التي تولت التحقيق وأمرت بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة والتصريح بدفن جثة القتيل واستعجال تقرير الطب الشرعي في الواقعة.

تلقيى اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطارا من المقدم محمد شديد رئيس مباحث مركز شبين القناطر بوفاة شخص يحمل جنسية عربية «سعودي» ومقيم قرية كفر الصهبي، ووجود شبهة جنائية عقب ادعاء زوجته إصابته بطعنه سكين أثناء التجهيز لذبح خروف بالمنزل.

وانتقل الرائد حسام الحسيني معاون مباحث مركز شبين القناطر، وبالفحص تبين أن المجني عليه أصيب بجرح طعني، وتوفي أثناء تلقي العلاج في أحد المستشفيات وادعاء الزوجه أنه أصيب أثناء ذبح خروف بمنزلهما بقرية كفر الصهبي.

بتضييق الخناق على الزوجة والمعاينة تبين وجود شبهة جنائية في الواقعةن واعترفت بأنها وراء طعن زوجها بالسكين خلال مشاجرة نشبت بينهما؛ لقيامه بالزواج عليها مما آثار غضبها فتشاجرت معه وخلال المشاجرة طعنته بسكين طعنه غائرة تسببت في وفاته بعد نقله لتلقي العلاج بالمستشفي.

وتبين من التحريات أن الزوجة تدعى «ر ا» 35 سنة، متزوجة من القتيل منذ ما يقرب من 10 سنوات، ولديهما 4 أطفال صغار، ومقيمين قرية كفر الصهبي مركز شبين القناطر،مؤكدة أنها فوجئت بزواجه عليها من شابة تصغرها فنشبت بينهما مشادة تحولت لمشاجرة فطعنته بسكين وحاولت إخفاء الجريمة بالادعاء بسقوطه على السكين أثناء الإعداد لذبح خروف ولكن بتضييق الخناق عليها اعترفت بأنها وراء الجريمة بعد أن ثبت من معاينة الجثة وجود شبهة جنائية في الواقعة.

وأمام النيابة اعترفت المتهمة بجريمتها بعد أن حاولت تضليل جهات التحقيق بأن القتيل أصيب بسكين جراء ذبح خروف، ولكنها اعترفت بجريمتها، مؤكدة أنها علمت أن المجني عليه تزوج عليها فتشاجرت معه، ولم تكن تقصد قتله، ولكنه تلقى منها طعنه بالسكين أودت بحياته دون قصد.