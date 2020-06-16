"خلصت منه علشان ارتاح".. اعتراف قاتلة زوجها بسم فئران في القليوبية

"كان بيضربني ويعذبني كل يوم، كان بيتخانق معايا على أي حاجة، فقررت أخلص منه بالسم".. بتلك الكلمات اعترفت سيدة ثلاثينية أمام المباحث بقتل زوجها، عن طريق وضع جرعة كبيرة من سم الفئران، في كوب مملوء بالعصير، وبعدها أدعت أن الوفاة طبيعية، لكن أسرة المجني عليه ارتابت في الوفاة المفاجئة، خاصة أن الزوج لم يكن يعاني من أي مشاكل صحية، فاتهموا الزوجة بالتسبب في وفاته.

3 ساعات قضتها المتهمة أمام المباحث، خلال استجوابها، حتى انهارت واعترفت بتفاصيل الجريمة، عقب حصارها بأدلة الاتهام التي جمعتها المباحث، خلال معاينة مسرح الجريمة، وسماع أقوال أسرة المجني عليه، التي شرحت ما لديها من معلومات وأدلة، تشير إلى أن الجريمة مدبرة من قبل الزوجة.

اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من العميد أنور حشيش مأمور مركز شرطة كفر شكر بتلقيه، بلاغا من الأهالي بقرية أسنيت بدائرة المركز، بوفاة "السيد ك.ا"، 56 سنة، بالمعاش، وبسؤال زوجته "ولاء. م. ا" 30 سنة، ربة منزل أقرت بالوفاة طبيعية، وبالكشف الطبي تبين عدم وجود إصابات ظاهرية، وجرى التصريح بالدفن، وفي وقت لاحق، حضر لديوان المركز أسرة المجني عليه، واتهموا زوجته بالتسبب في الوفاة.

وجرى تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية، والعميد حازم عزت رئيس مباحث المديرية، وبإعادة مناقشة "و. م. ا" زوجة المجنى عليه، اعترفت بارتكاب الواقعة أمام المقدم إسماعيل خطاب، رئيس مباحث مركز كفر شكر، بتنفيذ الجريمة بسبب خلافات زوجية مع زوجها وضربها بشكل مستمر.