الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي: 6 خطوات

تطرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وحدات سكنية داخل المدن الجديدة، بمساحات وأسعار مختلفة، وذلك للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل.

وعقب طرح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وحدات سكنية جديدة، يتساءل عدد كبير من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح، عن كيفية الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي.

وترصد السطور التالية، كيفية الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى بالرقم القومى.

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي

1- الدخول على رابط موقع صندوق الإسكان الاجتماعي من خلال هذا الرابط الإلكتروني.

https://www.shmff.gov.eg/wps/portal/MFF/Home/!ut/p/z0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zizRwtzDwsTAx9LMIMLAwcQ42DDMM8fYwN3M30gxOL9AuyHRUBrdxxyg!!/

2- اختيار الخانة الخاصة بالاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي، بعد تسجيل الدخول على موقع صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل الاجتماعي للحصول على وحدة سكنية.

3- إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا للمواطن المتقدم لحجز وحدة سكنية.

4- الضغط على زر تسجيل الدخول ليظهر للمستعلم نتيجة الفرز، سواء المنطبق أو غير المنطبق عليه الشروط.

5- عقب معرفة المتقدم للحجز نتيجة الفرز، سيتحدد موقفه إذا كان منطبق عليه الشروط، ومن ثم يلتزم بمواعيد سداد الأقساط الربع سنوية المحددة للشقة.

6- في حالة كان المتقدم غير منطبق عليه الشروط، يكون أمامه خياران، إما تقديم تظلم، ومن ثم معرفة سبب عدم مطابقة الشروط، ويسعى لحلها إن سمح الأمر، أو أن يقوم بسحب مقدم الحجز، والتقديم فى إعلان آخر للإسكان الاجتماعي.

ويتم تسليم الوحدات السكنية التى تطرحها وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، للعملاء الفائزين بها، خلال مدة أقصاها 3 سنوات من موعد الإعلان عن الطرح.

وخلال هذه الأيام، ينتظر عدد كبير من المواطنين، إعلان صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن طرح وحدات الإعلان الـ15، داخل المدن الجديدة، والذي سيتطبق عليه مبادرة التمويل العقاري، بفائدة 3% متناقصة، وتقسيط لمدة 30 عامًا كحد أقصى.