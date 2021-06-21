بعد الحكم على حنين ومودة.. المشدد 6 سنوات لمتهمين في «الاتجار بالبشر»

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، بمعاقبة متهمين بالاتجار في البشر واستغلال الأطفال بالعمل داخل ملهى ليلى بالجيزة، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري، وأمانة سري مجدي شكري وهاني شحاتة.

وأسندت النيابة للمتهمين «مسعد. ح»، «فاطمة. ع»، وآخرين تهمة ارتكاب جريمة الاتجار في البشر بأن تعاملوا في أشخاص وهن الأطفال المجني عليهن، بأن استغلوا حالة الضعف وحاجة المجنى عليهن بقصد استغلالهن، حال كون المجنى عليهن أطفالاً لم يتجاوزن الثامنة عشر سنة ميلادية، وقد ارتكبت تلك الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة تضم المتهمين حال مون المتهمة من أصول المجنى عليهن على النحو المبين بالتحقيقات.

وشهد عميد شرطة بالإدارة العامة لحماية الأداب، أنه وردت إليه معلومات سرية بقيام المتهمين بإنشاء جماعة إجرامية تستخدم الأطفال داخل ملهى ليلى بمنطقة الجيزة، وعلى الفور ام بمداهمة الملهى الليلى وتم التأكد من صحة المعلومات وضبط المتهمين وتحرير المحضر اللازم، وإحالتهم للنيابة العامة.