يبيع البالونات بحقيبة المدرسة.. فيديو لطفل يحقق 1.5 مليون مشاهدة

تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» فى محافظة أسيوط، مقطع فيديو لطفل في المرحلة الإعدادية، وهو يحمل عدداً من البالونات، بينما يضع حقيبته المدرسية على ظهره، حيث استوقفه أحد الشبان بسيارته، وتبين من حديثهما أن الطالب يدعى «محمد خلف»، من أبناء مركز ديروط.

«محمد»: أعمل لمساعدة أسرتي بعد مرض والدي

ودار حوار قصير بين الطالب الصغير والشاب، أشار فيه الطفل إلى أنه طالب بالمرحلة الاعدادية، ويقوم ببيع البالونات لمساعدة أسرته فى تدبير متطلبات المعيشة.

وانتشر الفيديو الذي جرى تصويره في شهر رمضان الماضي للطفل «محمد» انتشاراً سريعاً، ووصل إلى أكثر من 1.5 مليون مشاهدة، حيث تبين أن أحد أعضاء صفحة «تاكسي أسيوط» قام بتصوير الطفل، ورفع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن جانبه أشار الطفل «محمد خلف» إلى أنه يعمل لمساعدة أسرته، نظراً لمرض الأب، وعجزه عن العمل، بسبب حادث تعرض له فى قدمه، لافتاً إلى أن عمله يكون بعد مواعيد المدرسه، ولا يؤثر عمله على تحصيله الدراسي.

وفور نشر مقطع الفيديو على موقع «فيسبوك»، انتشر بصورة سريعة بين رواد الموقع، خاصةً من أبناء محافظة أسيوط، وقام أحد أعضاء مجلس النواب بالتواصل مع الطفل وأسرته.

وأكد عدد من أبناء مركز ديروط لـ«الوطن» أن عضو مجلس النواب قدم مساعدة إلى أسرة الطفل بائع البالونات، عبارة عن «كشك» صغير ليعينهم على تدبير احتياجاتهم المعيشية.