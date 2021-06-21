حركة تنقلات بين رؤساء القري في الإسماعيلية

أصدر اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، قراراً رقم 391 لسنة 2021، شمل حركة تنقلات وتغييرات بين رؤساء وسكرتيري الوحدات القروية.

وقال «بشارة»، إن الحركة تهدف إلي ضخ دماء جديدة قادرة على تطوير الأداء ورفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين، وشمل القرار تكليف علاء عبدالله عبادي بالعمل رئيساً لقرية الرياح، وتكليف عبدالمنعم محمد سالم بالعمل سكرتيراً لقرية الروضة، وتعديل تكليف محمد أحمد أحمد صالح من العمل مدير نادي المنتزه لسكرتير وحدة قرية نفيشة.

كما شمل القرار تكليف وليد سعيد محمد أحمد من العاملين بمركز ومدينة الإسماعيلية، سكرتيراً لقرية الضبعية، وتكليف عماد علي زيدان من العاملين بمركز ومدينة القنطرة شرق للعمل، سكرتيراً لقرية السلام الجديدة.

وشمل القرار تكليف سهير محمد عبدالسلام بالعمل رئيسا لقرية الشروق، وتكليف هدى حمدين درويش من العاملين بمركز ومدينة القصاصين الجديدة بالعمل سكرتيراً لقرية الشروق.

كما شمل القرار تكليف منى صالح دسوقي من العمل سكرتير قرية نفيشة وعودتها لعملها الأصل بحي ثاني الإسماعيلية، وإنهاء تكليف محسن محمد سعداوي من العمل سكرتير قرية الطبعية وعودته لعمله الأصلى بمركز ومدينة الإسماعيلية.

وكانمحافظ الإسماعيلية أصدر قرارا قبل عدة أيام بإقالة رئيس مركز ومدينة التل الكبير من منصبه لوفاة طفلة وسقوطها في بالوعة للمياه بأحد الشوراع الرئيسية في المدينة، كما شمل القرار نقل رئيس حي ثان الإسماعيلية وتعيين رئيس حي جديد ضمن القرار.