4 مميزات للتأمين الصحي الشامل في مصر منها «التسعير العادل للخدمة»

تُولي القيادة السياسية اهتمامًا بالغًا بسرعة ودقة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، باعتباره إحدى أدوات إصلاح القطاع الصحي في مصر؛ إذ تشمل المنظومة علاجات لأكثر من 2300 مرض، بين تدخل جراحي وتحاليل وأشعة وعلاج أورام وزراعة أعضاء وأجهزة تعويضية ومعينات بصرية وسمعية، وعلاج أسنان، وأغذية علاجية، وتكميلية وغيرها.

وترصد «الوطن» في هذا الصدد الفئات المستفيدة من التأمين الصحي الشامل فى مصر، والمميزات التي يتمتع بها المواطن داخل المنظومة والمحافظات المنتفعة بها.

مميزات للتأمين الصحي الشامل في مصر

ـ تقديم تغطية شاملة للأسرة بأكملها.

ـ تسعير الخدمات الطبية بصورة عادلة.

ـ حرية المؤمن عليه في اختيار مقدمي الخدمة.

ـ تقليل الإنفاق الشخصي على الخدمات الصحية.

الفئات المستفيدة من التأمين الصحي الشامل فى مصر

يستفيد من التأمين الصحىي الشامل فى مصر كل العاملين في الدولة سواء القطاع العام، أو الخاص، والطلبة، وأصحاب المعاشات، وذوي الاحتياجات الخاصة، والعاطلين عن العمل، وكل هؤلاء بإمكانهم الاستفادة من منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد لأنه نظام تكافلي يشمل كل فئات الشعب دون تمييز.

خطوات التسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل فى مصر

ـ ذهاب الأسرة للوحدة الصحية الأقرب لمحل السكن.

ـ تقديم بطاقة الرقم القومي، وشهادات ميلاد الأطفال.

ـ تسجيل البيانات وفتح الملف العائلي، وهو الملف الذي يسجل فيه الحالة الصحية لكل فرد من أفراد الأسرة وتاريخهم المرضي.

ـ تحديد موعد إتمام الفحص الطبي الشمال لتسجيل الحالة الصحية للأسرة.

- بعد تسجيل بياناتك وأسرتك، يفتح الملف العائلي، وهو الذي يتم من خلاله متابعة حالتك وأسرتك الصحية مع طبيب الأسرة.

المحافظات المنتفعة بمنظومة التأمين الصحي الشامل فى مصر

ـ بورسعيد.

ـ جنوب سيناء.

ـ الإسماعيلية.

ـ السويس.

ـ الأقصر.

ـ أسوان.

إجراءات تحويل التأمين الصحي الشامل من محافظة إلى أخرى

ـ تقديم ما يفيد تغير محل الإقامة مثل عقد إيجار، أو وصل كهرباء.

وأتاحت الهيئة إمكانية الحجز قبل التوجه للطبيب التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل، عن طريق الخط الساخن 15344.