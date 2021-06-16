جنوب سيناء تستعد لإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في يوليو

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه جاري الانتهاء من التجهيزات النهائية لتشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء، بكافة مدن المحافظة، بعد تطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية بتكلفة تتخطى 2.1 مليار جنيه، وتجهيز كافة المنشآت الصحية بأحدث الأجهزة الطبية وغير الطبية.

وأكد محافظ جنوب سيناء، أن العمل يجري على قدم وساق للانتهاء من كافة التجهيزات، لإطلاق التشغيل الرسمي للمنظومة في بداية يوليو 2021، لافتًا إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل تسهم في تقليل العبء على مواطني المحافظة بعد أن كانوا يعانون من عناء وتكلفة السفر للمحافظات الأخرى .

جاء ذلك خلال استقبال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم، الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، لمناقشة الاستعدادات الخاصة بإطلاق خدمة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء، بحضور المهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ، والدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، واللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، ومتدربي الأكاديمية الوطنية للتدريب.

يشار إلى أن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومساعد وزير الصحة والسكان، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، قام جولة تفقدية بمحافظة جنوب سيناء، لمتابعة الاستعدادات النهائية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتفقد أعمال التطوير بمستشفيات رأس سدر، وأبورديس، وتابع الأقسام المختلفة بها ، وغرف الغسيل الكلوي ، وأقسام القسطرة القلبية، وغرف التعقيم، بالإضافة إلى العيادات الخارجية وأقسام الأشعة والمعامل داخل المستشفيات.

وشدد خلال جولته على سرعة الانتهاء من التجهيزات النهائية للتشغيل الكامل للمنظومة بجنوب سيناء، لضمان تقديم خدمة طبية متكاملة في كافة التخصصات الطبية،وتيسيرًا عليهم من تكبد عناء السفر والخروج بعيدًا عن محافظتهم للحصول عن الخدمة الطبية.