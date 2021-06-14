3.28 مليار جنيه لمنظومة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء

قام الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومساعد وزير الصحة والسكان، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بجولة تفقدية بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الاثنين، لمتابعة الاستعدادات النهائية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتفقد أعمال التطوير بمستشفيات رأس سدر وأبو رديس.

وتفقد الدكتور أحمد السبكي الأقسام المختلفة بالمستشفيات التي يجري تطويرها، وغرف الغسيل الكلوي، وأقسام القسطرة القلبية، وغرف التعقيم، بالإضافة إلى العيادات الخارجية وأقسام الأشعة والمعامل داخل المستشفيات.

وشدد على سرعة الانتهاء من التجهيزات النهائية للتشغيل الكامل للمنظومة بجنوب سيناء، لضمان تقديم خدمة طبية متكاملة في كافة التخصصات الطبية، وتيسيراً على المواطنين من تكبد عناء السفر والخروج بعيداً عن محافظتهم للحصول عن الخدمة الطبية.

«السبكي»: 90% من مواطني جنوب سيناء سجلوا بمنظومة التأمين الصحي

وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية أنه جرى تسجيل 90% من إجمالي المواطنين بمحافظة جنوب سيناء، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، وذلك قبل إطلاق التشغيل الرسمي للمنظومة، والمقرر إطلاقها بالمحافظة في بداية يوليو 2021.

وقال «السبكي» إن تكلفة البنية التحتية للمنشآت الصحية لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة جنوب سيناء، تبلغ 2.1 مليار جنيه، فيما بلغت تكلفة التجهيزات الطبية وغير الطبية 580 مليون جنيه، كما بلغت التكلفة التشغيلية للمنظومة 600 مليون جنيه، بإجمالي تكلفة 3.280 مليار جنيه.

وأوضح أن المنشآت الصحية المقرر دخولها تحت مظلة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، والبالغ عددها 22 مركزاً ووحدة صحية، يجري تجهيزها على أعلى مستوى، ووفقاً لخدمات الجيل الثاني والثالث، التي تدعم خدمات التشخيص والعلاج عن بعد، بالإضافة إلى 8 مستشفيات في أرجاء المحافظة، وذلك لتقديم الخدمة الطبية للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل الجديد على الوجه الأكمل، خصوصاً وأن جنوب سيناء من المحافظات النائية.

55 ألف مواطن ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بجنوب سيناء

وأضاف أنه جرى إجراء الفحص الطبي الشامل لنحو 55 ألف مواطن ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بمحافظة جنوب سيناء، بواقع 57% من إجمالي سكان المحافظة، والتي جرى تدشين المنظومة بها رسمياً في 16 فبراير 2021.

وتابع أن الفحص الطبي سيجري للمنتفعين بالتأمين الصحي الشامل ويتضمن فحوصات (الباطنة، الأسنان، صورة دم كاملة، وتحاليل معملية شاملة)، لمعرفة العلامات الحيوية لجميع أفراد الأسرة، وكذلك للتعرف على التاريخ العائلي المرضي سواء من ناحية الإصابة بأمراض مزمنة أو الإصابة بأية أمراض وراثية من عدمه، لتسجيلها بالملف الطبي العائلي للأفراد، والذي من خلاله يجري متابعة الحالة الصحية للأفراد، وتيسير حصولهم على الخدمات الصحية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بجنوب سيناء.

وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، خلال زيارته، أن العمل جاري على قدم وساق لامتداد منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بجميع محافظات جمهورية مصر العربية، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بضغط الجدول الزمني، لتنفيذ المشروع في 10 سنوات بدلًا من 15 عامًا، ليتمتع جميع المصريين بالرعاية الصحية المتكاملة والتغطية الصحية الشاملة التي توفرها المنظومة لكل المصريين بجودة وكرامة ودون تمييز بحلول عام 2032.

وتُعد محافظة جنوب سيناء واحدة ضمن محافظات المرحلة الأولى الستة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تشمل كلاً من بورسعيد والإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء، والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ 1 أكتوبر الماضي، تمهيداً لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وهي واحدة من المحافظات الثلاثة التي تم إطلاق المنظومة بهم تجريبياً في 16 فبراير 2021، وهي الإسماعيلية والأقصر وجنوب سيناء.