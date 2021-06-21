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«هيئة الدواء»: تسجيل أول دواء لعلاج ضمور العضلات بالسوق المصرى

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مريم الخطري
03:43 م | الإثنين 21 يونيو 2021
هيئة الدواء المصرية.. صورة أرشيفية

هيئة الدواء المصرية.. صورة أرشيفية

أعلنت هيئة الدواء المصرية، تسجيل أول دواء يتم تداولة بسوق الدواء المصري يستخدم في علاج ضمور العضلات، مؤكدة أن هذا الإجراء سيساهم في تقليل معاناة المرضى، والقضاء على ظاهرة تهريب الأدوية، وانتشار التداول من خلال السوق السوداء، وتقليل الإنفاق.

يذكر أن ضمور العضلات الشوكي «SMA» هو مرض وراثي يدمر بشكل تدريجي الخلايا العصبية الحركية في جذع الدماغ والحبل الشوكي التي تتحكم في نشاط العضلات الهيكلية الأساسية مثل «التحدث، المشي ،التنفس، البلع»، ما يؤدي إلى ضعف العضلات وضمورها.

يأتي ذلك انطلاقا من التكليفات الرئاسية بالأولوية الاستراتيجية لتوفير الدواء بالسوق المصري، وحرص الدولة على تلبية الاحتياجات الدوائية للمواطن المصري، ومتابعة هيئة الدواء المصرية معاناة العديد من أبناء الوطن مصابي ضمور العضلات، كذلك رصد منظومة الشكاوى الحكومية لاستغاثات مرضى ضمور العضلات، وهو ما دفع الهيئة إلى العمل بأقصى طاقة ممكنة من أجل تخفيف الألم، وتوفير الدواء المعالج لمرض ضمور العضلات في سوق الدواء المصري.

 

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