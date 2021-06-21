رابط موقع تسجيل لقاح كورونا للمسافرين للعمل في الخارج

أعلنت وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، موقع تسجيل تطعيم كورونا المستجد «كوفيد- 19» في مصر، للمصريين المسافرين للعمل في الخارج، مشيرة إلى أنه متاح من خلال رابط الموقع الرسمي للوزارة.

وأكدت «الهجرة»، وصول رسالة لطالب التسجيل على موقع الوزارة، تفيد بالمركز التابع له لتلقي اللقاح، ويجري التسجيل على الموقع الرسمي، ويتم اتباع الخطوات المتاحة على الموقع، وبعد ذلك تؤكد الوزارة من صحة البيانات، وتحديد موعد ومركز تلقي لقاح كورونا، وترسل رسالة نصية على الهاتف المحمول الذي أدخله المواطن.

يذكر أن عدد من دول الخليج العربي، اشترطت على جميع المسافرين إليها، ضرورة إجراء تحليل PCR قبل السفر، وتلقي جرعتين من أحد لقاحات فيروس كورونا المعتمدة دوليًا، وأن تكون شهادة التطعيم موثقة ومصدق عليها.

وزيرة الهجرة تستجيب للمصريين العاملين في الخارج

واستجابت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة المصرية، لطلبات المصريين العاملين بالخارج الراغبين في العودة إلى مقار عملهم بدول الخليج، ويحتاجون لسرعة تلقي جرعات التطعيم ضد فيروس كورونا «كوفيد- 19».

وأرسلت وزارة الصحة والسكان إلى وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، قائمة بمراكز تلقي لقاح فيروس كورونا للراغبين في العودة لعملهم بالخارج ولتوثيق شهادة التطعيم

وأشارت وزارة الصحة، إلى أنه لا بد من أخذ الجرعتين للقاح كورونا وفي مركز واحد، ولا يجوز تبديل المركز إلا مرة واحدة، ليأخذ الجرعتين في مكان واحد، ثم يحصل على شهادة تفيد بأنه أخذ اللقاح لمساعدته في إجراءت السفر.

وأوضحت أن فاعلية لقاحات Covid-19 في مصر، تصل لأكثر من 86%، ولقاح سينوفارم الصيني تصل درجة فعاليته إلى 86% من الحماية بخطر الإصابة بالفيروس، ما يجعله آمن وفعال ويفصل بين الجرعتين الأولى والثانية منه 21 يوما، ولقاح أسترازينكا وفقا للتقارير الخاصة بالقاحات المعتمدة تصل درجة فعاليته إلى 79%.