مع اقتراب الموجة الرابعة من الفيروس.. رابط تسجيل لقاح كورونا

يبحث الكثير من المصريين عن رابط تسجيل لقاح كورونا، لمعرفة خطوات التسجيل والحصول على اللقاح في مصر، خاصة بعدما سجلت بريطانيا تزايدا في أعداد الإصابات بالسلالة الهندية« دلتا»، وإعلانها عن وجود فيروس متحور جديد وهو ما يعني دخول الموجة الرابعة من كورونا، بينما لاتزال مصر في الوضع الآمن بعدما انخفضت أعداد الإصابات والوفيات وفقا لبيانات وزارة الصحة والسكان الرسمية، لكن مع اقتراب الموجة الرابعة من الفيروس، تزداد عمليات البحث عن رابط تسجيل لقاح كورونا.

رابط تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان

وتنشر الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان المصرية، بشكل مستمر رابط تسجيل لقاح كورونا، لتوعية المواطنين بأهمية الستجيل للحصول على اللقاح الذي يقي او يحد من الإصابة بالفيروس، كما تنشر صفحات مديريات الشئون الصحية بالمحافظات رابط تسجيل لقاح كورونا، لتوعية المواطنين بأهمية التسجيل، فضلاً عن نشر مراكز تطعيم فيروس كورونا، ويمكنك الدخول لرابط تسجيل لقاح كورونا من هنـــــــــــــــا، للحصول على موعد التطعيم.

رابط تسجيل لقاح كورونا.. الخطوات

و تشرح«الوطن»، خطوات التسجيل للحصول على لقاح كورونا من وفقاً لرابط تسجيل لقاح كورونا الخاص بوزارة الصحة وهي كالتالي:

- الدخول لرابط تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة.

- اختيار كلمة التسجيل لطلب اللقاح من هنـــــــــــــــا، لبدء خطوات التسجيل.

- اختيار الفئة التي تتمي إليها، وهي تشمل العاملين في القطاع الطبي، أصحاب الأمراض المزمنة، فئات أخرى وتشمل جميع الفئات.

- إدخال الاسم رباعي أو كما هو مدون في بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.

- إدخال الـ14 رقم ببطاقة الرقم القومي، من الشمال إلى اليمين.

رابط تسجيل لقاح كورونا.. باقي الخطوات

كما جاءت باقي خطوات رابط تسجيل لقاح كورونا كالتالي:

-إدخال تاريخ الميلاد

-اختيار المحافظة التي ترغب في الحصول على لقاح كورونا بها

- اختيار مركز اللقاح الذي ترغب التطعيم أو تلقي اللقاح فيه.

-الإجابة على سؤال هل تعاني من أمراض مزمنة؟.- تسجيل الوظيفة

- تسجيل رقم هاتف يكون مدون عليه تطبيق واتس آب

- إدخال رقم هاتف بديل

- التحقق من الكود وادخاله بعد وصل رسالة على هاتفك المسجل به.

-استكمال خطوات التسجيل.

- الحصول على رقم لمتابعة طلب التسجيل على رابط تسجيل لقاح كورونا، لمتابعة طلبك.