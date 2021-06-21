كفر الشيخ: انتهاء العمل بمحطتي الصرف والرفع بمصيف بلطيم قريبًا

شهد مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ حملات مكبرة، خلال الساعات الماضية، لإزالة الإشغالات وأعمال النظافة، وحملة مرورية لضبط التكاتك والدراجات النارية، تزامناً مع قرب الانتهاء من الأعمال المدنية والميكانيكية بمحطتي الرفع الفرعية والرئيسية بمصيف بلطيم، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف العميد هاني محمد عبد القوي، رئيس مدينة مصيف بلطيم.

وتابع رئيس مدينة مصيف بلطيم آخر المستجدات لمشروع الصرف الصحي، والانتهاء من الاعمال المدنية والميكانيكية بمحطتي الرفع الفرعية والرئيسية، من حيث جاهزيتهم لاستقبال مياه الصرف بالمدينة، بعد الانتهاء من أعمال توصيل الوصلات المنزلية، ويجري الانتهاء من أعمال محطة المعالجة الرئيسية، التي ستقوم باستقبال مياه الصرف من مدينة المصيف لمعالجتها.

وأكد «عبد القوي» أنه سيتم بدء تلقي طلبات المواطنين لعمل التوصيلات المنزلية بجميع مناطق المدينة، عن طريق المركز التكنولوجي بالمدينة، في وجود مندوب شركة مياه الشرب والصرف الصحي، واستمرار الحملات المرورية المكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور.

وأسفرت الحملة عن ضبط 3 تكاتك ودراجتين ناريتين، وتم التحفظ عليها بمركز شرطة البرلس ببلطيم، واتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتكثيف الحملات المرورية وتحسين الخدمات للمواطنين والتواصل معهم ميدانياً.

كما تابع رئيس مدينة مصيف بلطيم سير العمل بمنظومة النظافة، بالإضافة إلى نظافة الجزر الوسطى من الحشائش الضارة، وكذا نظافة الشوارع بمناطق المدينة المختلفة من كافة أنواع التراكمات والأتربة والمخلفات، وإزالة المتولد اليومي من القمامة والتراكمات أولاً بأول، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية ونظافتها ونظافة الشواطئ من الحشائش.

وأشرف «عبد القوي» على الحملة اليومية لمقاومة البعوض والحشرات، بالإضافة للمكافحة الأرضية لأماكن توالد البعوض، للحد من انتشار البعوض وضرورة السعي دائماً لتقديم الأفضل والأفضل، لخدمة المواطنين والارتقاء لرفع مستوى النظافة بالمدينة، والظهور بالمظهر اللائق بمدينة مصيف بلطيم كمدينة سياحية، والاستعداد لصيف 2021.