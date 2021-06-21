سقوط «يوسف» في «بلاعة» بالغردقة.. و«الصرف الصحي»: أحد الأشخاص سرق الغطاء

خرج الطفل «يوسف» يلعب ويلهو في الشارع أمام منزله بمنطقة حفر الباطن بمدينة الغردقة ليقوده حظه العاثر للسقوط في بالوعة صرف صحي بدون غطاء، ليبدأ الجيران خطة البحث وإنقاذ الطفل يوسف البالغ من العمر عامين، من الغرق في مياه الصرف الصحي؛ حتى تم انتشاله واستدعاء سيارة إسعاف ونقله إلى مستشفى الغردقة العام في حالة سيئة بين الحياه والموت، وتم إيداعه غرفة العناية المركزة تحت الرعاية الفائقة.

تعود الواقعة عندما تلقى اللواء سليمان شتا مدير أمن البحر الأحمر إخطار من اللواء خالد عبد الهادي مدير مباحث الجنائية، يفيد بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغ بسقوط طفل يدعي «يوسف ياسر» يبلغ من العمر عامين، ببالوعة صرف صحي بمنطقة حفر حفر الباطن بالغردقة، وتم استدعاء سيارة إسعاف ونقله إلى مستشفى الغردقة العام؛ لتلقي العلاج اللازم، وجار التحقيقات.

وأفاد مصدر طبي بمستشفى الغردقة العام، بأن الطفل يوسف وصل إلى المستشفى في حالة خطورة شديدة لشربه كميات من ماء الصرف، وتم عمل الإسعافات الأولية ووضعه بغرفة العناية المركزة، موضحًا أن حالته في تحسن تدريجي، ولكن لا زالت حالته غير مستقرة، وجار عمل اللازم.

وأفاد مسؤلو شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغردقة، بأن الشركة لم تتلق أي بلاغات بوجود بالوعة بدون غطاء في منطقة حفر الباطن، والتي شهدت الواقعة حيث أن الشركة تتحرك على الفور بمجرد تلقيها لأي بلاغ بوجود بالوعة دون غطاء.

ورجح مسؤولو الشركة بأن غطاء البالوعة التي شهدت سقوط واقعة الطفل، قد يكون أحد الأشخاص قام بسرقة الغطاء حيث تلقينا عدة بلاغات بسرقة غطاء البالوعة وتم تحرير ما يقرب من 25 محضرًا بسرقة عدد من الأغطية، وذلك خلال آخر شهرين.

وأوضح المسؤول، أن الإدارة القانونية بالشركة، تقوم بإبلاغ مراكز الشرطة وتحرير محاضر حال اكتشاف سرقة الأغطية؛ لاتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا في هذا الشأن.

كما ناشدت شركة مياه البحر الأحمر المواطنين بالإبلاغ الفوري عند حدوث سرقة لأي غطاء لمطابق الصرف الصحي أو أغطية غرف المحابس، وذلك من خلال الاتصال بالخط الساخن للشركة، الذي يعمل طوال 24 ساعة أو مراسلة صفحة الشركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين وخاصة الأطفال.