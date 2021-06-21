جمارك مطار الغردقة الدولي تحبط محاولة تهريب كمية من أدوية الإجهاض

أحبط رجال جمارك مطار الغردقة الدولي، برئاسة هشام شرارة محاولة تهريب كمية من أدوية الإجهاض بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاتة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط مصر للطيران (كونكشن) اشتبه عمر قرشي البارودي في راكب مصري قادم من إثينا - القاهرة - الغردقة أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

ضبط 208 شرائط يحتوي كل منها على 14 قرص سيتوتيك الخاص بالإجهاض

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أي أشياء تستحق سداد ضرائب أو رسوم جمركية أجاب بالنفى وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة علي أبو الحسن، مأمور الفحص، وإشراف رامى مروان رئيس قسم الفحص بالأشعة، تلاحظ وجود أشياء معتمة بحقائب الراكب.

وبالعرض على جابر محمد موسى نائب مدير جمارك، قرر تكليف محمود خميس مأمور الجمرك، بتفتيش أمتعة الراكب تفتيشا دقيقا فتبين وجود كمية 208 شرائط بكل شريط 14 قرصا من أقراص عقار سيتوتيك الخاصة بالإجهاض مخبأة في جيوب سحرية أسفل الحقائب.

جمارك مطار الغردقة الدولي تضبط محاولة تهريب كمية من أدوية الإجهاض

وتم الجرد بلجنة مكونة من محمود صبري أبو المجد عمر البارودي في حضور هاني حافظ رئيس قسم الأمن الجمركي.

قرر أحمد القرنشاوى رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والبحر الأحمر، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 3 لسنة 2021.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.

وتطبق سلطات الحجر الصحي بالمطارات المصرية، كل الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» بموجاته المتعددة وتبعاته المختلفة بين العاملين بالصفوف الأمامية بمطار القاهرة الدولي.