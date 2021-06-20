الهجرة تهنئ وجيه المراغي بـ«وسام أونتاريو» للمهندسين المحترفين بكندا

هنأت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتور وجيه المراغي، أستاذ الهندسة الصناعية في جامعة ويندسور الكندي، لفوزه بأرقى وسام كندي في مجال الهندسة «أوردر أوف أونتاريو»، أو وسام أونتاريو للمهندسين المحترفين، وذلك عن إجمالي إسهاماته في الهندسة والتعليم الجامعي في الهندسة.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، إنّ فوز الدكتور وجيه المراغي بوسام أونتاريو للمهندسين المحترفين، فخر كبير واعتزاز بخبرائنا وعلمائنا المصريين بالخارج، يؤكد قدرتهم وكفاءتهم العلمية والعملية ذات المستوى الرفيع في مختلف المجالات، ما يجعلهم في مقدمة الباحثين والأساتذة.

وأثنت وزيرة الهجرة، على ما يقدمه الدكتور وجيه المراغي من جهد وسعي ليصل إلى هذا النجاح، ما يساهم بشكل مباشر في رفع اسم الوطن خارجيا، ويبرهن على أصالة الأرض الطيبة التي لا تنضب عن إنجاب أفضل العقول في شتى المجالات، مشيرة إلى حرص وزارة الهجرة، على تنظيم زيارات للدكتور وجيه المراغي وزوجته الدكتورة هدى المراغي إلى المناطق الصناعية في مصر، حيث جرى تنظيم زيارة لهما لمدينة الجلالة ولمنطقة قناة السويس، للاطلاع على ما توصلت إليه مصر في مجال الصناعة والاستثمار.

ويعمل الدكتور المراغي حاليا لتطوير عدد من المصانع بالتعاون مع وزارة الانتاج الحربي، كما بادر هو وزوجته الدكتورة هدى المراغي والتي هنأتها وزيرة الهجرة من قبل، لحصولها على أرفع وسام مدني في كندا Order of Canada من الحاكم العام لكندا، لإسهاماتها في مجال التصنيع والهندسة الميكانيكية، بوضع خطة تطبيق مفاهيم «الثورة الصناعية الرابعة» لأول مرة في مصر، للاستفادة العلمية والتطبيقية في تطوير الصناعة الوطنية لتواكب أحدث التقنيات التصنيعية العالمية.

يذكر أنّ الدكتور وجيه المراغي حاصل على درجة أستاذ كرسي في جامعة ويندسور، وهو من صمم القطار السريع الكندي، كما صمم أول قطار في كندا بطابقين، وأحد رواد الثورة الصناعية الرابعة في العالم، فضلا عن تصميمه مصانع سيارات كبيرة في كندا.