التحقيق مع سيدة متهمة بإزعاج محافظ الغربية: «ابني بعت الرسالة»

ألقت قوات الأمن، اليوم، القبض على «يوسف. م»، المتهم ووالدته بإزعاج محافظ الغربية، حيث أكدت والدته خلال التحقيقات، أن هاتفها المحمول لم يكن بحوزتها، وأن نجلها يوسف هو من أرسل الرسالة للمحافظ عبر تطبيق واتساب.

وقال المحامي وليد البيلي دفاع السيدة، إنه جرى القبض على نجل السيدة، لأنه هو من أرسل الرسالة، فضلا عن إعطاء رقم هاتف المحافظ لعامل محارة صديق والده، وأرسل رسالة أزعجت المحافظ.

وقالت الأم في التحقيقات، إنها لم تعلم أي شيء عن الرسالة، وأن نجلها أعطى رقم هاتف المحافظ لصديق والده، الذي يعمل في المقاولات، بهدف إرسال شكوى للحصول على وحدة سكنية ضمن وحدات الإسكان الاجتماعي، التي توفرها المحافظة.

ونشرت «الوطن»، نص الرسالة التي تسببت في إلقاء القبض على ربة منزل تدعى «إيمان شلبي»، ٣٩ عاما، من محافظة الغربية، بعد بلاغ قدمه الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اتهمها فيه بإزعاجه والإساءة لشخصه.

وجاء نص الرسالة: «راجع نفسك يا جدع، وخلي عندك عقل وحكمة، وحياة أمك، اتقي الله وحس بالناس شوية، واتقي الله على الاقل عشان يبقي عندك رصيد عندنا».

وفي أول تعليق على الواقعةً، قالت محافظة الغربية في بيان رسمي: «بالإشارة إلى ما نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن تحرير محافظ الغربية، لمحضر ضد أحد السيدات».

وتابع البيان: «توضح محافظة الغربية، أن المحافظ استلم منذ عدة أسابيع، عدد من الرسائل عبر رقم واتساب الشخصي له، تحمل إساءة إلى شخصه وصفته، وبعيدة كل البعد عن النقد والاحترام، وذلك من خلال رقمين غير معلوم هوية أصحابهما، الأمر الذي استدعى إفادة الجهات المختصة لإعمال شئونها، والتي بدورها قامت على مدار الأسابيع الماضية بالتحري عن تلك الأرقام واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة».

وتهيب محافظة الغربية بالمواطنين، تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات التي من شأنها إثارة البلبلة، فالنقد حق مكفول للجميع، دون الإساءة والتجريح والاعتداء على الحياة الخاصة.