الأولى مكرر بإعدادية الشيخ زويد: عاوزة أبقى طبيبة عيون

حصلت ياسمين مصطفى زايد على المركز الأول مكرر على مستوى محافظة شمال سيناء للشهادة الإعدادية، والتقت «الوطن» بالطالبة «ياسمين» التي تتوسط أشقاءها الستة، وقالت إنها كانت تذاكر بمعدل 5 ساعات يوميا، وتقيم وأسرتها في شقة سكنية بحي الكوثر بوسط الشيخ زويد.

ياسمين: أختي دخلت كلية الطب وأنا على دربها أسير

وأضافت «ياسمين» أن أمنية حياتها أن تصبح طبيبة عيون: «كما ذكرت أتأثر كثيرا حينما أجد طفلا صغيرا أو رجلا ضريرا أو آخر يعاني من مرض في عينيه، وأتمنى أن أصبح طبيبة ماهرة في العيون حتى أعالج الأمراض المستعصية، وسوف أفتح لي عيادة في مدينتي الشيخ زويد لأخفف عن أهالي المكان مشقة السفر إلى المحافظات الأخرى».

وقال مصطفى زايد، والد الطالبة «ياسمين»، الذي يعمل مدرسًا لمادة الرياضيات في الشيخ زويد، إن ابنته الكبرى «ريم» وفقها الله في دخول كلية الطب بجامعة الإسماعيلية، وهبة في الصف الثالث الثانوي قسم علمي علوم، وتطمح أن تحصل على مجموع يؤهلها دخول كلية الطب، و«ياسمين» حصلت على المركز الأول مكرر في الصف الثالث الإعدادي بمجموع 280 بالدرجة النهائية، ومحمد في الثاني الإعدادي، ومحمود في الخامس الابتدائي، ويوسف عمره 3 سنوات.

وأضاف والد ياسمين أنه بالعزيمة والإصرار يستطيع الإنسان أن يحقق كل أمنياته، متوقعا أن يحصل أبناؤه على كامل الدرجات بعد استقرار الحياة بمدينة الشيخ زويد وعودة الخدمات المنقوصة.