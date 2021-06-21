محافظ شمال سيناء يقدم التهنئة لأوائل الشهادة الإعدادية

قدم الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، التهنئة للطلبة الأوائل بمناسبة التفوق في الشهادة الإعدادية، والحصول علي الدرجة النهائية في امتحانات الشهادة الإعدادية، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه المحافظ مع أوائل الشهادة الاعدادية بشمال سيناء.

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بشمال سيناء

وأكد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أن العشرة الأوائل حصلوا على الدرجات النهائية، بواقع 280 درجة، وأضاف أن الأوائل هم:

- جنى حاتم مصطفى حسين، من مدرسة الشهيدة بسمة راشد الإعدادية للبنات بالعريش.

- لمياء عايد محارب، من مدرسة الشهيد إبراهيم سالم الإعدادية ببئر العبد.

- عبد الرحمن محمد حسن، من مدرسة الشيخ زويد الإعدادية الرسمية للغات.

- هدير علي عطا أحمد، من مدرسة الكوثر للتعليم الأساسي بالشيخ زويد.

- علا فرج عيادة سالمان، من مدرسة الشهيد إبراهيم سالم الإعدادية ببئر العبد.

- ضحى محمد محمد علي، من مدرسة السيدة خديجة بنت خويلد الإعدادية للبنات بالعريش.

- أحمد عبد الله عبد البديع حسن، من مدرسة بئر العبد الإعدادية للبنين.

- أحمد أسامة سالم محمد، من مدرسة بئر العبد الإعدادية للبنين.

- غادة عيد محمد عيد، من مدرسة الشهيد إبراهيم محمد سالم الإعدادية ببئر العبد.

- محمد ممدوح محمود، من مدرسة الشهيد عاصم عبد الوهاب الإعدادية بالعريش.

- محمود نوير وجيد حسين، من مدرسة بئر العبد الإعدادية للبنين.

- هاجر إيهاب علي جبر، من مدرسة حمدان الخليلي للتعليم الأساسي بالعريش.

- أحمد عيد محمد سليمان، من مدرسة بئر العبد الإعدادية للبنين.

- عبد لله أحمد موسى محمد، من مدرسة الشيخ زويد الإعدادية الرسمية للغات.

وكان محافظ شمال سيناء قد اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/ 2021، بنسبة نجاح بلغت 82.1% من المتقدمين للامتحانات.