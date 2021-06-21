خلال ساعات.. محافظ شمال سيناء يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2021

أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء أن المحافظ، اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، سيعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 ظهر اليوم، بعد انتهاء عمليات التصحيح وتقدير الدرجات وتحرير الشهادات لطلاب الشهادة الإعدادية.

وقال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إن المحافظ سيعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بديوان عام المحافظة وإعلان أسماء العشرة الأوائل، وسيتم تكريمهم بديوان عام المحافظة

8801 طالب ينتظرون نتيجة الشهادة الإعدادية بشمال سيناء

الجدير بالذكر أن امتحانات الاعدادية كانت خلال الفترة من يوم السبت الموافق 5 يونيو الجاري وحتي الخميس الموافق 10 يونية الجاري، حيث أدى الامتحانات عدد 8801 طالبا وطالبة في عدد 589 لجنة ب 29 مدرسة على مستوي المحافظة.

من جهة أخرى تواصل أمتحانات الدبلومات الفنية والشهادة الازهرية بشمال سيناء دون أي مشكلات أو شكاوى، وأعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، أن عدد طلاب الدبلومات الفنية الذين يؤدون الامتحانات اليوم 4597 طالبا وطالبة موزعين على 24 لجنة.

وأكد البيان، أن اللجان موزعة بمختلف مدارس المحافظة بواقع 12 لجنة تعليم صناعى تضم 2738 طالبا وطالبة 8 لجان تعليم تجارى تضم 1146 طالبا وطالبة لجنة واحدة تعليم فندقى تضم 96 طالبا وطالبة و3 لجان تعليم زراعى تضم 617 طالبا وطالبة.

وذكرت منطقة شمال سيناء الأزهرية، أن الامتحانات تجرى في 8 لجان بمدن العريش وبئر العبدوالشيخ زويد ونخل والحسنة، ويمتحن فيها 539 طالبا وطالبة، بينهم 365 طالبا وطالبة في القسم الأدبى و174 طالبا وطالبة في القسم العلمى.