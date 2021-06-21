بالأسماء.. أوائل نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في شمال سيناء

أعلن حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أسماء الكلاب الأوائل في نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 على مستوى شمال سيناء .

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة شمال سيناء

جنى حاتم مصطفى هاشم حسين، مدرسة الشهيدة الدكتورة، بسمة سعيد راشد الآعدادية بالعريش.

لمياء عايد محارب سليمان، مدرسةالشهيد أبراهيم محمد سالم، الإعدادية، بئر العبد.

عبد الرحمن محمد حسن محمد طايل، مدرسة الشيخ زويد الرسمية لغات.

هدير على عطا أحمد أبو أشامة، مدرسة الكوثر تعليم أساسى بنات الشيخ زويد.

علا فرج عيادة سالمان، مدرسة الشهيد أبراهيم محمد سالم بئر العبد.

ضحى محمد محمد محمد على ، مدرسة السيدة خديجة بنت خويلد العريش.

أحمد عبد الله عبد البديع حسن أمام، مدرسة بئر العبد الإعدادية بنين.

أحمد أسامة سالم محمد محمد، مدرسة بئر العبد الإعدادية بنينن.

غادة عيد محمد عيد، مدرسة الشهيد أبراهيم محمد سالم بئر العبد.

محمد ممدوح محمود محمد، مدرسة الشهيد نقيب عاصم أحمد حسن عبد الوهاب، أبو صقل العريش.

محمود نوير وجيد حسين طير البر، مدرسةبئر العبد الإعدادية بنين.

هاجر أيهاب على جبر، مدرسة حمدان الخليلى للتعليم الآساسى العريش.

ياسمين مصطفى زايد سليمان حسن، مدرسة الكوثر للتعليم الآساسى بنات.

أحمد عيد محمد سليمان زايد، مدرسة بئر العبد، الإعدادية بنين.

عبدالله أحمد موسى محمد، مدرسة الشيخ زويد الرسمية للغات..

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة شمال سيناء

واعتمد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء نتيجة الشهادة الآعدادية على مستوى إدارات المحافظة الست، وذلك بحضور عددا من نواب شمال سيناء وحمزة رضوان ومدراء المدارس وألاقسام بمديرية التربية والتعليم.

وقال المحافظ، إن نسبة النجاح بلغت 82.1% على مستوى الإدارات التعليمية جميعها، موضحا أن النتيجة نهائية، متمنيا للطلاب التوفيق.