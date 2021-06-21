«حياة كريمة»: مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية جديدة بمركز الحسينية

كشف المهندس سامى معجل، رئيس مركز ومدينة الحسينية في محافظة الشرقية، عن تفاصيل مبادرة حياة كريمة في مركز الحسينية، فذكر أن مبادرة «حياة كريمة» تعمل في مختلف المجالات من صرف صحي ومياه شرب وتعليم ومراكز شباب ورياضة، موضحًا أن المبادرة أنشأت مدرسة تعليم أساسي في منشية راغب الطحاوي، لأن هذه المنطقة لم تكن تحتوى على أي مدارس من قبل.

وأضاف «معجل»، خلال لقائه في برنامج « نشرة الأخبار»، الذي يُعرض على شاشة «dmc»، أن المدرسة تتكون من 5 طوابق لخدمة منطقة منشية راغب وتوابعها، موضحًا في الوقت ذاته أن منطقة «سماكين الغرب» تتكون من 5 قرى و150 تابعا، ويجرى الآن عمل مبادرة حياة كريمة في محيط القرى التابعة للوحدة المحلية للسماكين الغرب وتوابعها.

وأردف رئيس مركز ومدينة الحسينية، أنه يجرى مد شبكات خطوط المياه والصرف الصحي بالتوازي في 5 قرى بالإضافة لمراكز الشباب، موضحًا أن مبادرة «حياة كريمة» في السماكين الغرب تعمل بشكل متواصل ومستمر لإنجاز المطلوب منها، كما تعمل على توصيل الغاز الطبيعي للمنازل وذلك بعد أعمال الصرف الصحي، كما أن مركز الحسينية بالكامل المكون من 41 قرية و 740 تابع بالكامل يندرج ضمن مبادرة حياة كريمة.

وتابع: « العمل قائم في تلك القرى على تطوير الصرف الصحي ومراكز الشباب والرياضة والتعليم ومياه الشرب، وأعمال الكهرباء، فعلا جميع الوحدات الصحية في قرية سماكين الغرب اللي داخلة المبادرة إن شاء الله يجرى العمل بها والآن نعملى على استلام الأرض والتخلص من المباني القديمة وإقامة مباني جديدة للوحدات الصحية على سبيل المثال».

وعن تطوير المنازل، أوضح رئيس مركز ومدينة الحسينية، أن فريق العمل انتهى من حصر وتدقيق المستحقين لمبادرة حياة كريمة لإعادة تأهيل منازلهم بالكامل، وكذلك الانتهاء من حصر كافة المنازل في منطقة السماكين الغرب، ومن الأسبوع القادم سيتم العمل على تأهيل هذه المنازل ضمن المبادرة.