«حياة كريمة» تنقذ أهالي مطوبس.. مدرستا الروضة تنهيان معاناة الطلاب

على قدم وساق يسير العمل بمبادرة« حياة كريمة»، داخل عشرات القرى من بين الـ 205 قرى وتابع، جرى اختيارها بمركز ومدينة مطوبس في محافظة كفر الشيخ، لتكون ضمن المبادرة الرئاسية التي تهدف لتطوير 1400 قرية على مستوى الجمهورية، مقسمة إلى 18 قرية رئيسية و187تابعاً، إذ تسابق الشركات المنفذة للمشروعات التنموية والخدمية الزمن للانتهاء من تلك المشروعات وتسليمها في المواعيد المحددة لها، حيث يجرى إنشاء بنية تحتية أساسية على أعلى مستوى بعدد من القرى، من خلال تنفيذ مشروعات« مياه، صرف صحي، وبناء مدارس، وتطوير المراكز التكنولوجية، وتبطين عشرات الترع».

قرية الروضة، كانت إحدى القرى المحرومة من الخدمات، لفترات طويلة، لكنها أصبحت في بؤرة اهتمام المبادرة الرئاسية، إذ جرى تنفيذ عددا من المشروعات الخدمية بها، وإحلال وتجديد وتوسيع مشروعات أخرى لينعم المواطنون بحياة كريمة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ تم تطوير مدرستين بها للمرحلتين الإعدادية والإبتدائية.

«المدارس كانت ضيقة، وأولادنا كانوا بيروحوا القرى المجاورة، لكن حياة كريمة أنقذتنا وعملت توسعة للمدرستين، وكدة من السنة الجاية عيالنا مش هيخرجوا برا القرية»، يقولها أحمد منير، احد اهالي القرية.

أهالي الروضة عن حياة كريمة:«المدرستان أنقذتا الأطفال من المرمطة»

تطوير مدرستي سيد أحمد الإعدادية، بإضافة 9 فصول، لتستوعب 360 طالبا، بتكلفة 5 ملايين و303 آلاف جنيه، كان حلم الأهالى الذي حققته مبادرة« حياة كريمة»، وأصبح شكل المدرسة يسر الناظرين والمتعلمين بها، وفقا لأبناء القرية: «شكلها حلو، وانكتب عليها عبارة حياة كريمة، علشان تذكر الطلاب بإنجازات الرئيس، وتعرفهم أن الدولة مهتمة بكل شبر في مصر، والمشروعات دي بتخدم الطلاب وتبزود الإنتماء عندهم وانقذت الأولاد من المرمطة»، وفقاً لأحمد.

لم تكن مدرسة سيد أحمد، وحدها التي يتم تطويرها بالقرية ضمن مبادرة حياة كريمة، بل جرى تطوير وتوسعة مدرسة القومسيون الإبتدائية، حيث يجرى إضافة 9 فصول، لتستوعب كافة تلاميذ القرية وتوابعها: «فيه شغل جامد، حتى مدرسة القومسيون الإبتدائية يتم تطويرها، وجرى تنفيذها بنسبة 25%، لاستيعاب الأطفال من القرية والتوابع، ونوجه الشكر للقائمين على مبادرة حياة كريمة»، قالها علي محمود أحد الأهالي.

مشروع صرف صحي على أعلى مستوى، نفذه الاتحاد الأوروبي ضمن مشروعاته ليكون منقذا لأهالي« الروضة»، بعد سنوات من العذاب في كسح مياه الصرف بجرارات الكسح أو« الترنشات»، ليتم تنفيذ المشروع بنسبة 100%، وإقامة محطة صرف صحي على طراز حديث، تستوعب قرية الروضة والقرى المجاورة، وفقاً لإسلام جبر، منسق مشروعات« حياة كريمة»، بكفر الشيخ.

350 ألف مواطن يستفيدون من حياة كريمة بتكلفة 6 مليارات جنيه

«مشروع التبطين دا أحسن مشروع اتعمل خلال الفترة دي، هيحد من هدر المياه وهيوصل المياه للأراضي»، هكذا عبرت سعيدة محمود، ربة منزل من قرية الروضة عن سعادتها، بتبطين ترعة السعداء التي تمر عبر قريتها الروضة، حيث وصلت بنسبة العمل بها لنحو 50%، وفق البيانات الرسمية لمبادرة حياة كريمة، مؤكدة أنه جاري الانتهاء من تبطين الترعة لتصل المياه للأراضي التي تقع في أخر الترعة« الرشى».

قرى غرب مطوبس، كانت هي الأخرى على موعد مع التطوير، ضمن مبادرة حياة كريمة في الـ18 قرية الرئيسية والـ187 تابعا، التي يجرى تطويرها حيث بدأ العمل بالتوزاي، ومن المقرر أن ينتهي العمل بمادرة حياة كريمة في كافة القرى،عام 2022، فيجرى إنشاء مشروعات صرف صحي، بالنجارين والكشايكة، حيث وصلت نسبة التنفيذ بهما لنحو 5%، حيث بدأ العمل بهما منذ أيام قليلة، بدق« الخوازيق»، لكنهما بالطبع سينهيان معاناة الأهالي وفقاً ليوسف نصر، أحد الأهالي:« أكيد الصرف الصحي أهم مشروع، هينقذنا من معاناة انتشار المياه بالجرارات وهيوفر علينا تكاليف كتير، هما لسة بادئين بس إحنا مبسوطين، وعارفين أن المشروعات دي هتنهي معاناة الناس بعد عقود طويلة».

أهالي القرى يشكرون«السيسي»:« حياة كريمة مبادرة عظيمة»

«إبيانة»، مسقط رأس الزعيم سعد زغلول، فيها يقع منزل الزعيم، ويقطنها أكثر من 15 ألف نسمة، تتبع إدارياً الوحدة القروية بـ«منية المرشد» في مطوبس، ظلت لسنوات تعاني من انقطاع مياه الشرب على فترات، حتى اضطر الأهالي للجوء إلى تحويل المياه من القرى المجاورة، أو شراءها كلما تسمح لهم ظروفهم المالية، لكن الدولة بدأت بمد خطوط مياه الشرب وتطويرها لهم ضمن مشروعات « حياة كريمة»، وبلغت نسبة التنفيذ فيها نحو ذ 80%، وفقاً لمنسق مشروع حياة كريمة بكفر الشيخ.

«كل حلمنا أن المياه متقطعش، ونضطر لشراء المعدنية أو قطع مسافات للقرى المجاورة للحصول على المياه، والحلم ده هيتحقق مع مبادرة حياة كريمة، اللي بدأت بالفعل في مد خطوط مياه الشرب الجديدة للقرية»، هكذا يؤكد عوض علي، أحد أبناء القرية التي يجرى تنفيذ مبادرة حياة كريمة بها، مشيراً إلى أن الأطفال كانوا يساعدون منفذي مشروع المياه لسعادتهم بما يجرى تنفيذه بالقرية.

ووفق بيان رسمي صادر عن محافظة كفر الشيخ، فإن كوبري الهوكس، يشهد زراعة الأعمدة الإسمنتية«الخوازيق» ، وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة، كما يجرى تنفيذ عددا من المشروعات الخاصة بالصرف الصحي بقرى الجزيرة الخضراء، ومنها إدراج ثلاثة مشروعات صرف صحي متعثرة بنسب تنفيذ 60% تقريبا بقرى«برج مغيزل ، أبو خشبة ،الجزيرة الخضراء»، وسيتم التنفيذ ضمن مشروعات حياه كريمة، كما تم تسليم موقع محطة صرف صحي خان الجنى الى الشركة المنفذة ومن المنتظر بدء الأعمال الأسبوع الحالي ،وتم تخصيص محطة رافع صرف صحي« عرب المحضر»، وجاري تسليم الموقع للجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

حياة كريمة تنفذ مشروعات الصرف الصحي وتبطين الترع

فيما جرى تسليم موقعين رافع صرف صحي بمعدية رشيد والهرده، للشركات المنفذة وتم البدء في التشوين وبدء الأعمال الاتحاد الأوروبي، كما تم تخصيص محطة معالجة زغلول وهي ضمن مشروع الاتحاد الأوربي بمساحة 20 فدان و17 قيراط ، وكان العمل متوقفا به منذ سنوات، إلا أنه جرى استئنافه وتسليم المشروع، بالإضافة إلى توسعات مشروعات ضمن حياه كريمة.

لم ينته قطار التطوير بمبادرة حياة كريمة عند هذا الحد، بل جرى إعادة تأهيل محطتي شرب ودعم خدمات الصرف الصحي بقريتين ضمن حياة كريمة بمطوبس وإقامة مقرات خدمية وإنشاء وإحلال وتجديد 13 كوبري، حيث جرى طرح مناقصة عامة لـ 4 عمليات ضمن مشروع حياة كريمة منها منية المرشد ولقرية السعادة ، واعادة تأهيل محطة مياه أبو إسماعيل ،وإعادة وتأهيل محطة بني بكار، إضافة لأعمال الرصف وتبطين الترع ،و إنشاء وإحلال وتجديد 13 كوبري بقرى مطوبس، كما يجرى تطوير مياه الشرب بقرى« القلي ، عمرو، الجواد الشرقي، الجواد العربي، وقف بحرى وتوابعها، بقرية برج مغيزل، الجزيرة الخضراء، برنبال وتوابعها، القشاشي، الروس، الزورات، المعالقة، الخص، أبو عقادة، قومسيون غرب، خليج قبلي وتوابعها، منطقة كوم دميس وتوابعها»، ضمن حياة كريمة.

بينما تسير عمليات تبطين الترع في مبادرة حياة كريمة بشكل سريع، حيث يجرى بتبطين ترعة القويعي بقرية خليج قبلي بالوحدة المحلية بقرية البرمبال بطول 8 كم، وبنسبة تنفيذ 35٪، وتبطين ترعة السعادة التابعة لقرية الجواد الغربي وقرية عمرو التابعين للوحدة المحلية بقرية منية المرشد بطول 12كم بنسبة تنفيذ 77٪، وتخدم مشروعات حياة كريمة نحو 350 ألف مواطنا بمطوبس يمثلون نحو 10% من إجمالي سكان كفر الشيخ، بتكلفة مبدئية 6 مليارات جنيه.