الثقافة لـ«مدبولي»: 12 مشروعا بـ718 مليون جنيه جاهزة للافتتاح

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، ضمن سلسلة الاجتماعات واللقاءات التي يعقدها رئيس الوزراء، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري إقامتها بمختلف الوزارات، حيث استهل مدبولي اللقاء، بالإشارة إلى الدور المهم لوزارة الثقافة في تشكيل الوعي المجتمعي، خاصة لدى الشباب الذي يحمل على عاتقه بناء مستقبل الدولة المصرية، كما أنّ للوزارة دور كبير في ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية وتعزيز قيم المواطنة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إنّه انطلاقا من هذا الدور الحيوي للوزارة، تعمل الدولة على رفع مستوى جميع قطاعاتها وهيئاتها لأداء الدور المنوط بها، سعيا لتحقيق خطط الدولة في أهداف التنمية المستدامة، وتنفيذ الرؤية العامة لبرنامج الحكومة الذي يتضمن مسارًا خاصًا ببناء الإنسان.

الثقافة افتتحت 56 مشروعات بمليار و284 مليون جنيه

وخلال اللقاء، اطلعت وزيرة الثقافة، الدكتور مصطفى مدبولي، على موقف ما يتم تنفيذه من مشروعات في إطار خطة الوزارة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى أنّ عدد المواقع الثقافية التي جرى افتتاحها منذ يوليو الماضي وصلت إلى 14 موقعا في 8 محافظات، وجاءت تلك المواقع بين إنشاءات جديدة، ورفع كفاءة وإعادة تطوير، وبلغت التكلفة الاجمالية لها نحو 618 مليون جنيه، حيث ضمّت مسرح وسينما السادات، وقصر ثقافة وادي النطرون، ومسرح قصر ثقافة الإسماعيلية، منوهة بأنّ عدد المشروعات التي جرى افتتاحها منذ عام 2018 وحتى يونيو 2021 وصلت إلى 56 مشروعا بتكلفة إجمالية بلغت مليارا و284 مليون جنيه.

وأشارت الدكتورة إيناس عبدالدايم، إلى أنّ هناك 12 مشروعا في 9 محافظات بتكلفة مالية تقدر بأكثر من 718 مليون جنيه، جاهزة للافتتاح خلال الفترة المقبلة، منها متحف قيادة الثورة، وبيت ثقافة تمى الأمديد، إلى جانب قصر ثقافة شبين الكوم، ومجمع قاعات فوزي فهمي، مضيفة أنّ هناك 28 مشروعا في 13 محافظة جارٍ العمل على الانتهاء منها، تمهيدا لافتتاحها قريبا، بتكلفة مالية تصل إلى أكثر من 2.5 مليار جنيه، وتضم تلك المشروعات مشروع واحة الثقافة، ومجمع 15 مايو، ومكتبة مصر العامة بقنا، وإحلال وتجديد مسرح بيرم التونسي، إلى جانب عدد من المشروعات في باقي المحافظات الـ13.

الانتهاء من رقمنة 4 آلاف عمل فني ببيانات تفصيلية وجار العمل على رقمنة المتاحف

وأوضحت وزيرة الثقافة أنّ الوزارة تمتلك ثروة فنية هائلة، تعكس ريادة مصر الفنية والثقافية عبر العصور، وهو ما دعا إلى ضرورة الحفاظ عليها وحصرها، وذلك بأسلوب علمي حديث، مشيرة إلى ما تم من تعاون وتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لرقمنة مقتنيات عدد المتاحف، وإنشاء سجل إلكتروني لها، وجرى الانتهاء من رقمنة 4000 عمل فني ببيانات تفصيلية، وجار العمل الانتهاء من رقمنة جميع المتاحف على مستوى الجمهورية.

وتطرقت الوزيرة إلى ما تم من أعمال تطوير ورفع كفاءة لمتحف محمود خليل وحرمه، وكذا متحف الجزيرة للفنون، مشيرة إلى المقترح الخاص بإنشاء متحف المشايخ بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالتعاون مع الوزارة ووزارة الأوقاف، وبما يسهم في تأكيد الهوية المصرية، والحفاظ على التراث الحضاري والثقافي المصري ورموزه من المشايخ والقراء.

افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب فى الفترة من 30 يونيو حتى 15 يوليو تحت شعار «في القراءة.. حياة»

وفيما يتعلق بافتتاح الدورة الـ52 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب خلال الفترة من 30 يونيو حتى 15 يوليو تحت شعار " فى القراءة ... حياة"، أوضحت الوزيرة أنه لأول مرة سيتم إطلاق المنصة الرقمية الخاصة بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، وتم تحديد حد أقصى للطاقة الاستيعابية لكل قاعة عرض من القاعات الأربع ومراعاة الاجراءات الاحترازية، إلى جانب تطبيق الحجز الإلكتروني لتذاكر دخول المعرض.

ولفتت إلى أنّ فكرة النشاط الثقافي والفني هذا العام تقوم على تقديم جرعة مكثفة وجاذبة للجمهور، عبر منصة معرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك وفقا لفلسفة جديدة في أنشطة الأون لاين، بناء على التجارب السابقة التي قدمتها الوزارة في هذا المجال.

وبشأن مشاركة وزارة الثقافة في تنفيذ مشروعات ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، أشارت الوزيرة إلى أنّه جرى تنفيذ العديد من الأنشطة الخاصة بالمسارح المتنقلة ومسرح المواجهة والتجوال، وذلك ضمن المبادرة، ففيما يتعلق بالمسارح المتنقلة جرى تنفيذ 66 نشاطا ثقافيا في محافظات البحيرة، وأسيوط، وأسوان، استفاد منها أكثر من 5850 مستفيدا، وذلك خلال الفترة من يناير إلى مايو 2021، كما جرى تنفيذ 15 ليلة عرض في محافظات الأقصر، والمنيا، وقنا، من خلال مسرح المواجهة والتجوال، وهو ما اجتذب العديد من الجماهير داخل قصور الثقافة، والساحات بالقرى والنجوع، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بالتصدي لفيروس كورونا.

وأكدت أنّ حضور هذه الفعاليات والأنشطة بالمجان لجميع الحضور، مستعرضة خطة استكمال تنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج الثقافية المقترحة في 7 محافظات، وذلك ضمن مبادرة (حياة كريمة).

وتناولت وزيرة الثقافة مقترح مشروع «كشك كتابك»، والذي يأتي في إطار تنفيذ مبادرة (حياة كريمة)، سعيا لتوطين المعرفة في القرى التي سيتم تأهليها، من خلال توفير محتوى ثقافي يخاطب الشرائح العمرية المختلفة، وذلك من أجل نشر الأفكار البناءة ومحاربة الأفكار المتطرفة وتصويب المفاهيم لدى الشباب، إلى جانب تكوين وعي أجيال الأطفال في هذه القرى.

كما تطرقت وزيرة الثقافة إلى الحديث عن جائزة الدولة للمبدع الصغير، والتي تقام تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، في 3 مجالات هي: الثقافة، والفنون، والإبداع والابتكار؛ وتشمل فئتين عمريتين من سن 5 إلى 12 سنة، ومن 12 إلى 18 سنة، مشيرة إلى أنه تقدم للجائزة 4336 موهوبا من 27 محافظة.

وفي الوقت ذانته، استعرضت الدكتورة إيناس عبدالدايم، الخطوات والبرامج التي تنفذها الوزارة للحفاظ على التراث والهوية، وبينها مشروع «ذاكرة المدينة»، ويتضمن 4 مشروعات، أولها بعنوان «عاش هنا» الذي يهدف إلى تكريم رموز الوطن من المبدعين والمفكرين والشهداء، من خلال تركيب لوحات على المنازل التي عاش بها هؤلاء المبدعين ووضع QRL على كل لوحة لربطها بموقع إلكتروني يحكي تاريخ كل شخصية من هذه الشخصيات المهمة، وجرى تركيب 430 لوحة لهذا المشروع.

ويستهدف المشروع الثاني، الذي يحمل مسمى «حكاية شارع» إحياء الذاكرة القومية والتاريخية للمجتمع المصري لتعريف الأجيال الجديدة بتاريخ الأعلام والشخصيات المرتبطة بأسماء شوارع العاصمة المصرية، وجرى الانتهاء من وضع 110 لوحات تعريفية للمشروع.

إلى جانب ذلك، فهناك مشروع ثالث لتوثيق المباني التراثية، والذي يهدف إلى الحفاظ على المباني ذات القيمة الحضارية، حيث أشارت وزيرة الثقافة إلى تركيب 400 لوحة لهذا المشروع في عدد من أحياء محافظتي القاهرة والإسكندرية، علاوة على المشروع الرابع وهو «ذاكرة المدينة.. القيمة والتراث»، لرصد التاريخ الاجتماعي والعمراني والمعماري للمناطق التراثية، وجرى البدء بحي الزمالك، وجار العمل على منطقة جاردن سيتي، ثم يعقبه مناطق أخرى تباعا خلال الفترة المقبلة.

وشهد اللقاء استعراض جهود الوزارة فيما يخص برامج نشر الوعي الثقافي وتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الثقافية، وأهمها الخدمات التي تقدمها الدولة بالمجان، وتتمثل في مشروعات: «ابدأ حلمك» لاكتشاف المواهب، ومواهب مصر للأطفال، إضافة إلى مبادرة «صنايعية مصر»، إلى جانب مدارس: تعليم فنون السيرك، والفرقة القومية للفنون الشعبية، وفرقة رضا للفنون الشعبية.

وقالت عبدالدايم، إنّ الوزارة برامجها وأنشطتها الهادفة إلى نشر الوعي الثقافي والفني، والارتقاء بحس التذوق الفني لدى الجماهير، والتي تُسهم في تحقيق أهداف الدولة في بناء الإنسان، والتي تشمل الأنشطة الفنية والمهرجانات الدولية ومعارض الفنون التشكيلية، فضلا عن المسابقات، والاحتفاء برموز الدولة المصرية، وغيرها من الأنشطة التي تسهم في تحقيق العدالة الثقافية بين أبناء الوطن.