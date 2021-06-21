عاجل.. إخلاء سبيل السيدة المتهمة بالإساءة لمحافظ الغربية

قررت نيابة استئناف طنطا، إخلاء سبيل «منى. ص. م. ع» المتهمة في واقعة الإساءة لمحافظ الغربية، في رسالة عبر تطبيق واتساب.

وكشف مصدر أمني مسؤول، أن التحريات الأولية توصلت إلى أن الهاتف المحمول الخاص بالسيدة المتهمة، كان بحوزة نجلها ويدعى «يوسف. ص. ا» 16 عاما طالب بالصف الأول الثانوي الأزهري، وأن الجهات المختصة توصلت إلى أن ملكية خط المحمول باسم والدته، لكن التليفون بحوزة الطالب.

وأضاف المصدر أن محافظ الغربية تقدم ببلاغ ضد رقم هاتف آخر بتهمة الازعاج وإساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، وإرسال رسائل مسيئة على واتس اب الخاص به، وتبين من خلال فحص الجهات المختصة، أن الرقم يخص مواطن آخر يدعى «محمد. ح. م. ا»، ويعمل مبيض محارة ومقيم بعزبة خضر بدائرة قسم ثان المحلة، وجار التحقيق معه في نيابة استئناف طنطا، والاستماع لأقواله.

واستمعت النيابة إلى أقوال نجل السيدة المتهمة بالإساءة لمحافظ الغربية، بعدما تبين أن التليفون المحمول كان بحوزة نجلها، الذي تم من خلاله إرسال رسائل مسيئة لشخص محافظ الغربية، على رقم واتساب الخاص به.