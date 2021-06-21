الطفل المتهم بإزعاج محافظ الغربية: «تليفوني اتهكر وأرسل رسائل لآخرين»

قال الطفل يوسف، م، 15 عامًا، طالب بالصف الثالث الإعدادي الأزهري، المتهم بإزعاج محافظ الغربية، إنه لم يرسل رسالة إلى المحافظ مؤكدًا أن هاتفه جرى تهكيره قبل عيد الفطر المبارك وأرسل عدد من الرسائل لعدد من الأشخاص.

وأكد الطفل، أنه قام بإطلاع والده ووالدته على الرسالة التي أرسلت من قبل الهاكر، وجرى مسحها من هاتفه المحمول نهائيًا.

من جانبه قال المستشار وليد البيلي، محامي الطفل، إن النيابة العامة قررت إخلاء سبيل الأم، وانتهت من التحقيق مع الطفل لكن قرارها بشأن إخلاء سبيله أو حبسه لم يصدر حتى هذه اللحظة.

وأكد دفاع الطفل المتهم، أن محافظ الغربية أصدر بيانًا قال فيه إن الأمر شخصي لكن الشكوى قدمت على أوراق رسمية لمحافظة الغربية وبرقم صادر ووارد، مطالبًا وزير التنمية المحلية بالتدخل وإخلاء سبيل الطفل البالغ من العمر 15 عامًا خوفًا على مستقبله، وإخلاء سبيل المتهم الثاني البالغ من العمر 50 عامًا.

نص رسالة المحافظ

ونشرت «الوطن»، نص الرسالة التي تسببت في إلقاء القبض على ربة منزل تدعى «إيمان شلبي»، ٣٩ عاما، من محافظة الغربية، بعد بلاغ قدمه الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اتهمها فيه بإزعاجه والإساءة لشخصه.

وجاء نص الرسالة: «راجع نفسك يا جدع، وخلي عندك عقل وحكمة، وحياة أمك، اتقي الله وحس بالناس شوية، واتقي الله على الأقل عشان يبقي عندك رصيد عندنا».

وفي أول تعليق على الواقعة، قالت محافظة الغربية في بيان رسمي: «بالإشارة إلى ما نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن تحرير محافظ الغربية، لمحضر ضد أحد السيدات».

وتابع البيان: «توضح محافظة الغربية، أن المحافظ استلم منذ عدة أسابيع، عدد من الرسائل عبر رقم واتساب الشخصي له، تحمل إساءة إلى شخصه وصفته، وبعيدة كل البعد عن النقد والاحترام، وذلك من خلال رقمين غير معلوم هوية أصحابهما، الأمر الذي استدعى إفادة الجهات المختصة لإعمال شئونها، والتي بدورها قامت على مدار الأسابيع الماضية بالتحري عن تلك الأرقام واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة».

وتهيب محافظة الغربية بالمواطنين، تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات التي من شأنها إثارة البلبلة، فالنقد حق مكفول للجميع، دون الإساءة والتجريح والاعتداء على الحياة الخاصة.