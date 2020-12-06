انتشرت في كوريا الجنوبية.. كيف يمكن مواجهة الموجة الثالثة من كورونا؟

بينما يعيش العالم في سباق مع الزمن لإنتاج لقاح يساعد في الحد من انتشار فيروس كورونا، حتى انطلقت الموجة الثالثة من فيروس كورونا، حيث أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، أن الموجة الثالثة من فيروس كورونا ضربت البلاد وتنتشر سريعًا، وأن العاصمة سول تشهد حوالي 200 إصابة جديدة في اليوم الواحد، إضافة إلى حدوث إصابات في أماكن أخرى، حسبما ذكر المسؤول الصحي "يون تيه هو".

الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (KDCA)، أبلغت عن 583 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ، بينما سجلت 629 يوم الجمعة ، وهو الأعلى منذ أن بلغت الموجة الأولى ذروتها في فبراير.

دكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، قال إن الموجة الثالثة لكورونا تختلف عن الموجات التي سبقتها، موضحا أنها ظهرت في مجموعات مجتمعية صغيرة مما جعل من الصعب السيطرة عليها، موضحا أنها ستكون أسرع في لانتشار من حيث الإصابة وستزداد الإعداد بصورة كبيرة بين سكانها.

وأضاف بدران لـ"الوطن"، أن كوريا الجنوبية ليست وحدها هي من ضربها الموجة الثالثة، مشيرا إلى أنها ضربت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، حيث تزايد الإصابات بهما إلى أضعاف، وهي الأن تزحف إلى أوروبا وستزداد الأعداد بها خلال الفترة القادمة.

وتابع عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن هناك عدة إجراءات يجب الالتزام بها للخروج بأقل الخسائر من الموجة الثالثة من بينها الالتزام بارتداء الكمامات الطبية سواء في الأماكن المغلقة أو العامة، كذلك الحصول على تطعيم الإنفلونزا الرباعي، خاصة المسنين وذوى الأمراض المزمنة، و الحوامل، و الأطقم الطبية .

التأكيد علة تهوية المنازل والمكاتب بفتح النوافذ والأبواب ثلاث مرات يومياً، مشيرا إلى أنه ثبت علميا أن التهوية تقلل من تركيز و تواجد كوفيد-١٩ فى الأماكن المغلقة، وغيابها أو سوء التهوية عامل مشترك في أغلب حالات الكورونا