ارتفاع حصيلة إصابات كورونا في كوريا الجنوبية إلى أكثر من 83 ألف حالة

سجلت السلطات في كوريا الجنوبية، 362 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الإصابات إلى83199 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وقال «المقر المركزي لتدابير الحجر الصحي»، إنه من بين الإصابات الجديدة، كان هناك 17 حالة وافدة من الخارج، لتصل حصيلة حالات الإصابة الوافدة من الخارج إلى 6676 شخصا.

وسجلت كوريا الجنوبية، 7 وفيات جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1514 حالة وفاة، فيما ارتفع إجمالي حالات الشفاء من كورونا في البلاد إلى 73227 حالة.

وقررت الحكومة الكورية الجنوبية، اليوم، تخفيف مستويات التباعد الاجتماعي بمقدار درجة واحدة في العاصمة «سول» والمناطق المحيطة بها وبقية المناطق في البلاد الأسبوع المقبل، مع استمرار الحرص على الحد من انتشار عدوى كورونا من خلال حظر تجمعات أشخاص أو أكثر.

وقالت السلطات الصحية في البلاد، إنها تخطط لتخفيف قيود التباعد الاجتماعي في سول والمناطق المحيطة بها إلى المستوى 2،، وتخفيفه إلى المستوى 1.5 في بقية المناطق بدءًا من بعد غد الاثنين.

وفي الصين، سجلت السلطات، 8 إصابات جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية الرسمية «واس».

وذكرت «لجنة الصحة الوطنية» في الصين في بيان، أن جميع الحالات وافدة من الخارج، مضيفة أنها سجلت 14 إصابة جديدة خالية من الأعراض، امس الجمعة.

وفي الهند، سجلت السلطات، 12143 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 10892746 شخصا، وفقا لما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إنديا» الهندية.

وذكرت وزارة الصحة الهندية، اليوم، أنها سجلت 103 وفيات جديدة، لتصل الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى155550شخصا، مشيرة إلى شفاء 11395 شخصا، ليبلغ مجموع حالات التعافي من الفيروس 10600625 شخصا.

من جانبها، نبهت مديرة «المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض» أندريا أمون، إلى أن على العالم أن يستعد لفرضية بقاء كورونا بين الجميع. وقالت أمون، في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسبة «فرانس برس»، إنه يبدو الآن أن بقاء الفيروس هو الأكثر ترجيحاً، مضيفة، إن الفيروس تكيف بشكل كبير مع الإنسان، وفقا لما ذكرته قناة«العربية» الإخبارية.

بدوره، قال مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن تراجع أعداد الإصابات المؤكدة بكورونا حول العالم أمر مشجع، محذر من تخفيف القيود التي ساعدت في الحد من انتشار كورونا.

وأوضح جيبريسوس، أن عدد الإصابات المبلغ عنها عالمياً انخفض للأسبوع الرابع على التوالي، كما انخفض عدد الوفيات للأسبوع الثاني على التوالي.