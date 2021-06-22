قبل التحقيق معها.. 5 معلومات عن قضية مقتل شاب سوري فى فيلا نانسي عجرم

خلال ساعات قليلة يجرى التحقيق مع الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، بعد مرور عام على مقتل شاب سوري في منزلها بداعي قيامه بمحاولة سرقة الفيلا وتهديد أطفالها، وتم القتل على يد زوجها طبيب الأسنان الشهير فادي الهاشم.

ترصد «الوطن» 5 معلومات تلخص القضية التي مر عليها حاليا عام ونصف وما زالت توابعها.

- في شهر يناير من عام 2020 استيقظ الجميع على خبر مقتل شاب سوري فى فيلا نانسي عجرم، وتضاربت الأقوال حيث أوضحت نانسي عجرم أن الشاب دخل منزلها من أجل سرقتها وتهديد أطفالها وهو ما استدعى زوجها إحضار مسدسه وقتله، في حين خرجت أسرته ونفت هذا الأمر، مؤكدين أن ابنهم كان يعمل فى حديقة نانسي عجرم منذ سنوات وأن هناك سببا خفيا وراء القتل.

- قتل فادي الهاشم، زوج نانسي عجرم، الشاب السوري الذى يدعى محمد الموسى، بتفريغ 17 طلقة في كل أنحاء جسده وهو الأمر الذي على إثره وجهت له تهمة القتل العمد، حيث إن عدد الرصاصات كان مبالغا فيه على حسبما ورد فى تحقيقات المحكمة اللبنانية.

- تم حجز فادي الهاشم لعدة أيام وخرج بكفالة وعلى إثره تم منعه من مغادرة الأراضي اللبنانية، وتم تحقيق أولي مع نانسي عجرم وأكدت فيه إصابتها في قدمها، في حين تم تشريح جثة الشاب السوري للتأكد من عدم وجود سبب آخر للقتل.

- تم تفريغ ورصد هاتف الشاب السوري محمد الموسى وتبين أنه أجرى أكثر من مكالمة هاتفية لعيادة فادي الهاشم وأخذ أكثر من موعد، كما تبين من التحقيقات انه كان يبحث عبر الإنترنت عن أماكن عيش نجمات الفن أمثال هيفاء وهبي ونجوى كرم وأحلام الإماراتية.

- دفن الشاب السوري فى بلده سوريا، وما زال حتى الآن فادي الهاشم متهما في القضية وحكم عليه بحبسه 20 عاماً مع إيقاف التنفيذ.