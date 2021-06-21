«المالية»: 4 فوائد من مبادرة إحلال «التوك توك» بـ«ميني فان»

قال الدكتور طارق عوض، المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات بوزارة المالية، إن الوزارة بصدد تنفيذ المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة بصفة عامة في الشارع المصري، بسيارات أخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، كما يجري الآن تقنين أوضاع التوك توك، وإدخاله في المبادرة، موضحًا أن الدولة تعمل على تسهيل الإجراءات، وتقديم مميزات لتشجيع أصحاب التوك توك على ترخيصه، وهذا من خلال الجهات المعنية.

وأضاف «عوض»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم»، مع الإعلامية سارة حازم، على شاشة «dmc»، أن من أهم هذه المميزات، سيجري التأمين على أصحاب التكاتك، بالإضافة إلى إمكانية صرف معاش لهم، موضحًا أن مجلس الوزراء، قرر توسيع مبادرة إحلال المركبات لتشمل التوك توك، وأصبح بإمكان مالكيه التقدم بطلب للتسجيل في المرحلة الأولى من المبادرة اعتبارا من الشهر المقبل.

وأردف المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات بوزارة المالية، أن التوك توك يمكن تبديله سيارات ميني فان، تعمل بالغاز الطبيعي، وهذا يساعد على إيجاد وسيلة نقل جديدة للركاب امنة وتقلل من شدة الزحام، وهذا من خلال أسس وضوابط جديدة سيتم وضعها، وهذه الخطوة تأتي استكمالا لما بدأته الدولة المصرية للعمل فى بيئة نظيفة والارتقاء بنمط الحياة للمواطنين ودعم الصناعة الوطنية فضلًا عن تقليل فاتورة استيراد الوقود.

وأشار الدكتور طارق عوض إلى أن هناك لجنة وزارية بمشاركة الوزارات المعنية بقطاع الصناعة والنقل، سوف تقوم بعمل مذكرة مشتركة تتضمن آليات التنفيذ والإجراءات لأصحاب التوك توك لإحلاله بسيارات «ميني ڤان» تعمل بالغاز الطبيعي.