«توب 10».. سر اعتزال أمال ماهر وحضور جمهور الأهلي وإحلال التوك توك

أهم أخبار مصر والعالم على مدار 12 ساعة في كل المجالات الرياضية والفنية والصحية حتى الحوادث والمحاكم يستعرضها موجز «الوطن»، ومن بينها أسباب اعتزال أمال ماهر للغناء وموقف وزارة الصحة من حضور الجماهير لمباراة الأهلي والترجي المرتقبة، وحكاية سرقة حماة الفنان تامر حسني، وموقف «التوك توك» في مبادرة الإحلال والتجديد وغيرها من الأخبار.

إدخال التوك توك ضمن مبادرة إحلال المركبات

أدخلت الحكومة المصرية مؤخرًا مركبات «التوك توك» ضمن مبادرة التخلص من السيارات القديمة في الشارع المصري واستبدالها بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، وسرد طارق عوض، المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات، تفاصيل ذلك الأمر بإعلان المبادرة تقنين وإمكانية إحلال «التوك توك» واستلام سيارة «فان 5 راكب» بدلًا منه، إلا أنَّ الإجراءات الخاصة بذلك لم تُعلن بعد.

حبس المتهم بالنصب على حماة تامر حسني 4 أيام

تعرضت حماة النجم تامر حسني للنصب والسرقة بمدينة 6 أكتوبر عن طريق مسجل خطر ادعى كونه رجل أعمال من الإمارات، وتمكّن من سرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالي منها في أثناء جلوسهما في إحدى المولات الشهيرة بمنطقة أكتوبر، وكشفت أجهزة الأمن عن تفاصيل الواقعة في اقل من 24 ساعة وحددت هوية المتهم، ومن ثم ألقى القبض عليه، وتمت إحالته للنيابة، واعترف المتهم بسرقة حماة تامر حسني، وعليه أصدَرت النيابة قرارها بحبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

«الملء لن يكتمل».. أبرز تصريحات وزير الري عن السد الإثيوبي

قضية السد الإثيوبي يتابعها المصريون عن كثب، وخرج مساء أمس الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، في حوار تلفزيوني، في برنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان، متحدثًا عن آخر تطورات ملف السد الإثيوبي وسيناريوهات التفاوض خلال الفترة المقبلة، إلى جانب مشروعات الري في مصر وتبطين الترع.

ومن بين تصريحاته أنَّ إثيوبيا كابرت، موضحًا وجود مشكلات في أمان السد رصدها خبراء دوليين مشيرين إلى أن كفاءة السد 30% فقط ولا تتجاوز ذلك، مضيفًا أنَّه تخطيط أثيوبيا كان تشغيل السد في العام 2014، النهاردة 2021 ولم يتم البدء في تشغيل السد بعد، مشيرًا إلى احتمالية كبيرة جدًا في عدم مقدرتهم على الملء الثاني كاملًا.

اليوم.. بداية فصل الصيف رسميًا

بدأ فصل الصيف اليوم رسميًا، وعليه أوضح الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، أنَّ البلاد سوف تشهد ارتفاعاً تدريجيا في درجات الحرارة، ويتصاعد الارتفاع حتى آخر الأسبوع، وحذّر من التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترة طويلة.

وزارة الصحة تحسم حضور الجماهير مباراة الأهلي والترجي

ينتظر مسؤولو النادي الأهلي رد وزارة الصحة حول إمكانية حضور الجماهير مباراة الأهلي والترجي المقررة مساء السبت المقبل في مصر، وذلك بعد موافقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف على حضور 10 آلاف متفرج، لكنه اشترط على مسؤولي الأهلي إحضار موافقة نهائية من وزارة الصحة المصرية، بحضور هذا العدد في المدرجات.

أسباب اعتزال آمال ماهر للغناء

من مدة قصيرة أعلنت الفنانة آمال ماهر اعتزال الغناء دون إبداء أسباب، إلا أنَّها كشفت سبب اعتزالها في تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر، شيرة فيها إلى مرورها بظروف نفسية سيئة بعد وفاة عمتها وفسخ خطبتها، ما دفعها لاتخاذ قرار الاعتزال.

«الصحة»: افتتاح مركز تطعيمات في الجيزة قريبا يستوعب 10 آلاف مواطن يوميا

قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة، المتحدث باسم الوزارة، إنه يوجد محاور عديدة تعمل عليها وزارة الصحة للإسراع في عملية تطعيمات المواطنين، حيث تستهدف زيادة عدد المراكز المتجاوزة 414 مركزًا على مستوى الجمهورية، بخلاف المراكز التي على غرار أرض المعارض، مشيرًا إلى افتتاح مركزا ضخما قريبا يكفي لتطعيم 10 آلاف مواطن يوميا في الجيزة.

إقامة أول فعالية ليوم ترفيهي «fun day» بالمدينة الصديقة للنساء

تُقام اليوم أول فعالية بالمدينة الصديقة للنساء في محافظة دمياط، التي افتتحت مطلع الأسبوع الماضي، ليوم ترفيهي «fun day»، اليوم الإثنين، وبين فقرات الفعالية عقد ندوة صحية خاصة بتنظيم الأسرة والصحة النفسية للأم والطفل، وعرض فيلم «بين بحرين» لمناهضة ختان الإناث، بالإضافة إلى مسرح للعرائس وعرض أطفال، وغيره من الأنشطة.

الهند تبدأ حملة لتطعيم البالغين ضد فيروس كورونا مجانا

تصدرّت الهند عناوين الأخبار على مدار الشهر الماضي لتفاقم أعداد الإصابات بفيروس كورونا بالإضافة إلى ظهور الفطر الأسود وغيره من الفطريات التي أثارت الرعب في العالم، إلى أن الحكومة المركزية الهندية بدأت حملة تطعيم ضد فيروس كورونا لجميع البالغين مجاناً، اليوم الاثنين.

لطلاب الثانوية العامة.. «التعليم» تضع 22 خطوة للإجابة على البابل شيت

بدأت من اليوم الامتحانات التجريبية الثالثة لطلاب الثانوية العامة، بتأدية طلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم امتحان مادة الأحياء، وشعبة علمي رياضة امتحان مادة الرياضيات «الإستاتيكا»، في اللجان، ثم يستكمل باقِ الطلاب الامتحان من المنزل، وهو التجربة الأخيرة أمام الطلاب للتدريبعلي الامتحانات بشكلها الجديد علي التابلت والبابل شيت، قبل انطلاق امتحان نهاية العام في 10 يوليو للشعبة العلمية، و11 يوليو للشعبة الأدبية، ونوضح في الرابط خطوات إجابة طلاب الثانوية العامة في امتحان علي البابل شيت حسب ما أًدرته وزارة التربية والتعليم.